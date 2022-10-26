Ленобласть потратит 45 млн рублей на кемпинги

Пока в регионе открыто 900 гостиниц, коттеджей, баз отдыха, хостелов и сельских домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ленинградская область совершенствуется в гостеприимстве. За последние пару лет регион разработал массу новых туристических продуктов, на которые могут клюнуть не только соседи-петербуржцы, но и все путешествующие россияне. Из-за международной ситуации и пандемии туризм по России остался едва ли не единственным способом посмотреть новые локации, поэтому сейчас ему уделяют отдельное внимание.

– Внутренний туризм сейчас особенно востребован, поэтому на первый план выходит задача по увеличению количества отелей и гостиниц, – отметил губернатор Александр Дродзенко на заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии.

Пока в регионе открыто 900 гостиниц, коттеджей, баз отдыха, хостелов и сельских домов. В области планируют строить отели с федеральной финансовой поддержкой, обновлять заброшенные лагеря и пансионаты на курортных территориях. Также в гостиничную сферу могут привлечь исторические усадьбы – оборудовать в них номера для сдачи под ночлег. Идея кажется хорошей: и номерной фонд вырастет, и старинные здания не будут простаивать в одиночестве.

ЭКОТРОПЫ

Родники в Ропше и лабиринт в Саблино

Сама природа предлагает региону обширную площадку для деятельности – грех скрывать от туристов шикарные леса, родники, озера и горы! Сейчас в Ленобласти открыто 31 направление по проекту «Тропа 47», где успели прогуляться более миллиона человек. К 2024 году число оборудованных экотроп вырастет до символичного числа 47.

– Наша цель создать сеть туристических маршрутов на природных территориях области. В рамках проекта выделяется финансирование на создание и благоустройство экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона, которые интересны людям, – подчеркнул директор дирекции ООПТ Ленобласти Федор Стулов.

Тропа – это не просто проложенная по охраняемым лесам дорожка, а целый образовательный маршрут. В пути посетителей сопровождают информационные стенды о местных флоре и фауне, памятных местах и датах.

В Ропше готовится к открытию экотропа «Долина родников» – в следующем году областные чиновники рассчитывают получить грант для строительства ее инфраструктуры. Тропу от родников в Больших Горках до дворцово-паркового ансамбля Ропша обустроят и для пешеходов, и для велосипедистов.

В Тосненском районе открылся «Саблинский БИО-лабиринт». Эта экотропа пролегает по территории Александровского лесопарка и упирается в Саблинский водопад. Саму тропу открыл граф Альфред Кейзерлинг в конце XIX века, а после «перезапуска» она стала площадкой для образовательного квеста. Гости могут не только насладиться природой, но и проверить себя на знание истории, геологии и биологии этих мест.

КЕМПИНГИ И ГЛЭМПИНГИ

Удобства домашние – впечатления дикие

Любителям палаток и умиротворенных прогулок на природе есть где разгуляться: хочешь – в кемпинг, хочешь – в глэмпинг. Кемпинги представляют собой территории в лесах, где удобно располагаться с палаткой, развести костер и спеть с друзьями под гитару. Глэмпинги – те же палатки на природе, но для любителей комфорта, с отельным обслуживанием.

Сейчас в регионе работают 9 кемпингов, 3 автокемпинга и 21 глэмпинг. Большинство из них – в живописных Выборгском и Приозерском районах. Популярны места на границе Ленобласти и Карелии. Тут и пляж, и места для пикника с кострищами и мангалами, и шатер с газовой плиткой, и туалеты. Удобства почти домашние, не считая отсутствующего Интернета (хотя в некоторых глэмпингах и он есть), а впечатления – как от дикого отдыха.

Ночевать в палатке в лесу отважится не каждый взрослый, а в современные домики с отоплением и кроватями можно поехать даже с ребенком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После ночевки в палатке можно пойти в лес по грибы-ягоды, сплавать на лодке, байдарке или порыбачить. Причем осенний холод заплывам и лесным прогулкам не помеха – главное не забыть одеться по погоде.

ЭКСКУРСИИ

По районам или по всей области

Еще один способ интересно провести время в Ленобласти – отправиться на экскурсию. Так, целый Тосненский район сможет открыть гостю сразу все достопримечательности в рамках одного масштабного экскурсионного маршрута: монастыри и храмы, Музей природы, усадьбу Марьино, памятник природы «Саблинский».

Или можно почувствовать себя в прошлом, прокатившись по историческому маршруту «По императорской дороге». В него входят пять локаций (города и деревни), объединенных Николаевской железной дорогой. Каждая из точек связана с судьбами российских императоров.

Словом, выбрать есть из чего – сейчас гостям Ленобласти и самим любознательным ленинградцам предлагают 260 экскурсионных маршрутов.

А ЧТО ЕЩЕ?

А где моя большая ложка?

Припасла Ленобласть кое-что интересное и для тех, кто пробует мир на вкус – путешествует и оценивает местные кухни. 47-й регион располагает большим интересным меню, которое отразилось в гастрономической карте.

– В «Ленинградском меню» есть ладожские пельмени с еловым маслом, сканцы с пшенной кашей, вепсская яичница, маринованная минога и большой выбор напитков – копорский чай, тосненский сидр, – разжигают аппетит областные власти.

При этом карта подсказывает туристам, в каком из городов или районов области можно попробовать то или иное блюдо. За кренделями нужно ехать в Выборг, поближе к средневековой крепости, а за веппским пивом – в лесную глушь Подпорожского района.

КСТАТИ

Ленобласть стала одним из 48 регионов-победителей конкурса Ростуризма, поэтому в 2023 году для областных предпринимателей проведут конкурс на туристические гранты. Уже известно, что на развитие кемпингов собираются направить 45 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

4,9 млн туристов посетило Ленобласть в 2021 году

Самые популярные направления:

– Выборг

– Гатчина

– Старая Ладога

– Тихвин