Конкурс «Российское дерево года – 2023»: Пушкинские дубы проиграли липе Римских-Корсаковых и кедру-лире

По легенде, с 192-летнего красавца в Ириновке Пушкин написал «У лукоморья дуб зеленый...». Но занять первое место дереву это не помогло. Фото: rosdrevo.ru

В середине сентября в Ленобласти стартовал конкурс на историческое дерево года. Комитет по природным ресурсам предложил местным жителям самим определить достойного зеленого долгожителя, а на выбор представил 38 памятников живой природы.

ВЯЗ-ГЕРОЙ

У каждого из 38 деревьев своя уникальная история или легенда. Например, 126-летний 32-метровый шершавый вяз в деревне Мерево (Лужский район) растет в родовом имении выдающегося военачальника, участника кампаний 1812-1814 годов Дмитрия Лялина. В военной галерее Зимнего дворца помещен его портрет.

Кто конкретно посадил дерево неизвестно, но вяз стал памятным символом. Жители Ленинградской области собираются возле него 12 июля на День святых Петра и Павла и вспоминают героев Отечественной войны. Звучат такие известные фамилии, как Муравьевы, Шереметевы, Половцевы, Ганнибалы, Пушкины, Оболенские, Нееловы, Бакунины, Львовы. Лужский район отправил тогда наибольшее количество ратников (2670 человек) в петербургское ополчение, по сравнению с другими районами губернии.

ПУШКИНСКИЕ ДУБЫ

192-летний черешчатый дуб с раскидистой кроной и высотой 17 метров в деревне Ириновка (Всеволожский район) называют не иначе как пушкинским. Жители уверены, что именно это дерево вдохновило Александра Сергеевича написать самые известные строки поэмы «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зеленый…» Дело в том, что недалеко от дуба у деревни Ириновка протекает река Морье, а долина, где сейчас расположены поля и леса, является излучиной реки Морье.

Дуб был посажен 1830 году, Пушкин погиб через семь лет. Он вполне мог здесь бывать. Правда, знаменитый пролог про лукоморье к поэме «Руслан и Людмила» был им написан в Михайловском в 1824-1825 годах. Имением Ириновка с 1851 по 1917 год владели бароны Корфы. При них усадьба преобразилась: значительно увеличилась ее площадь, зазеленел красивый пейзажный парк с липовыми аллеями. Одна из них выходила на поле к могучему дубу. Во время Великой Отечественной мимо этого дуба проходила Дорога жизни.

А вот где Пушкин гулял совершенно точно, так это под черешчатым дубом неподалеку, в усадьбе Приютино (Всеволожск). Сейчас этому раскидистому 20-метровому дереву с шатровидной кроной и могучим стволом 197 лет. Признаков усыхания не наблюдается. Стоит зеленый красавец у пруда, доступен всем желающим.

Конкурсант, который «видел» не только Пушкина, но и Грибоедова, Жуковского и Тургенева, тоже остался позади. Фото: rosdrevo.ru

Усадьбой Приютино с 1795 по 1841 год владела семья Алексея Оленина, российского госдеятеля, президента Императорской академии художеств, а с 1811 года директора Императорской Публичной библиотеки. Оленин вместе с супругой Елизаветой посадил этот дуб. В усадьбе бывала вся культурная элита первой половины XIX века: Батюшков, Вяземский, Грибоедов, Жуковский, братья Брюлловы, Кипренский, Венецианов, Тургенев, Глинка, Алябьев. Иван Крылов здесь жил подолгу, сочиняя басни, а Николай Гнедич переводил в Приютино «Илиаду» Гомера.

Молодой Пушкин тоже часто приезжал в дом Олениных. Причины были весомые: влюбленность в младшую дочь хозяев Анну. Именно она вдохновила поэта на создание цикла лирических стихотворений и первое издание поэмы «Руслан и Людмила», которое оформлялось по проекту Оленина.

ЛИПА НАБОКОВЫХ

На популярном у велосипедистов маршруте из деревни Грязно в село Рождествено (Гатчинский район) есть очень крутой склон. Чтобы на него въехать, приходится спешиваться. Именно на этом склоне в конце XIX века во время велосипедной прогулки Владимир Дмитриевич Набоков сделал предложение Елене Рукавишниковой. В день помолвки будущие родителей всемирно известного писателя посадили на склоне липу.

Более 120 лет памятное дерево встречает и провожает путников. В автобиографии «Другие берега» Владимир Набоков, рассказывая о семейной усадьбе Батово, упоминает об этом предании. Позднее для писателя велосипед стал лирическим образом, шуршащим колесами по тропинкам памяти.

Однако в конкурсе в этом году победила не набоковская липа. Не заняли первых мест пушкинские дубы и «военный» вяз. Большинство отдали свои голоса другим историческим деревьям.

ЗЕЛЕНАЯ ТРОЙКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

III место

Бронзу получила 170-летняя 25-метровая липа из деревни Заручевье (Тихвинский район). Она собрала 1162 голоса. Растет дерево на территории бывшего усадебного комплекса семьи Римских-Корсаковых. В XVIII веке прямоугольный участок парка усадьбы начал засаживать с трех сторон подобными липами прапрадед композитора Яков Римский-Корсаков.

II место

Серебро досталось дубу черешчатому, произрастающему в поселке Вырица на берегу реки Оредеж (Гатчинский район). За 250-летнее 17-метровое дерево проголосовали 1612 человек. До недавнего времени считалось, что этот дуб был посажен при Петре Великом переселенцами, бежавшими из Петербурга от тяжелых условий труда.

Местным краеведам удалось докопаться до истины: дуб был посажен в конце XVIII века семьей Кондратия Алексеева – одного из предков местного писателя и ученого Ивана Ефремова. Алексеевы переселились из деревни Межно в Вырицу, которая до этого пустовала несколько десятилетий.

I место

Победителем народного голосования (1866 голосов) стала сибирская кедровая сосна, растущая на территории парка Монрепо – памятника садово-паркового искусства конца XVIII – начала XIX века в Выборге. Мощному и эффектному дереву 230 лет, его высота 17 метров.

У сосны необычная форма: изогнутые нижние ветви кроны напоминают старинный струнный щипковый инструмент, за это дерево окрестили кедром-лирой. Выборгская сосна внесена в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет статус памятника живой природы.

В состязании победила кедровая сосна — жительница парка Монрепо. И тут не поспоришь: она действительно поражает. Фото: Парк Монрепо

Победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на Всероссийском этапе конкурса «Российское дерево года – 2023».

ДОСЛОВНО

«Выборгская кедровая сибирская сосна действительно очень красивое, необычное, привлекающее внимание дерево, поэтому приятно, что именно наша выборгская «лира» стала претендентом на участие во всероссийском конкурсе».

(Анна КАГРАМАНЯН, председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Выборгского района.)

КОНКРЕТНО

38 номинантов:

– 27 дубов

– 3 сосны

– 2 липы

– 2 вяза

– ива

– елка

– лиственница

– береза.