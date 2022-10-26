«Ребра и позвоночник аж выпирали»: в Ленобласти спасли собаку, просидевшую в яме несколько дней без еды и воды

В Сосновом Бору спасли собаку из ямы. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

Неравнодушные жители Соснового Бора и спасатели областного управления МЧС спасли жизнь несчастной дворняжке, которая провалилась в глубокою яму. В западне, без еды и воды, собака просидела несколько дней и наверняка погибла бы, если бы ее жалобный скулеж не услышал проходивший мимо мужчина.

- Место, где находился злополучный люк, густо заросший травой и кустами, практически, безлюдное. Промышленная зона. По обе стороны шоссе расположены лишь два строительных магазина, потому поток людей здесь невелик, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Сначала мужчина сам хотел достать собаку и побежал за лестницей, но она оказалась слишком большой и в дыру не пролезла. А глубина ямы в два с лишним метра не позволяла просто спрыгнуть вниз и выбраться обратно. Тогда было решено вызывать спасателей.

Яма была заросшей и открытой. В нее легко мог упасть человек. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

Те, хоть и не занимаются по прямым обязанностям вызволением животных, немедленно отозвались на беду. Начальник караула 71 пожарной части Виталий Шацков и его помощник Игорь Короткий достали собаку, уже потерявшую всю надежду на спасение и вконец обессиленную.

- Взгляд у бедолаги был совершенно потерянный и обреченный. Собака была крайне истощена – ребра и позвоночник аж выпирали, - вспоминают спасатели.

Животное срочно отвезли в ветеринарную клинику, а после оставили в центре реабилитации. Очевидцы, нашедшие собаку, подарили ошейник и поводок. Теперь песик после восстановления будет полностью готов обрести новых хозяев.

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