Власти Петербурга объяснили причину создания карты безопасных районов для эвакуации при ЧС

В Смольном прокомментировали список из семи безопасных районов Петербурга для эвакуации в случае ЧС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о том, что в Петербурге определили безопасные районы для эвакуации при ЧС, вызвала вопросы у горожан. Проект постановления правительства появился на сайте Смольного. В документе текстом было сказано, что безопасными в городе являются семь следующих районов: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый. Туда хотят эвакуировать петербуржцев в случае ЧС природного и техногенного характера.

Как объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе вице-губернатора Валерия Пикалева, ответственного за исполнение постановления, жителям Северной столицы не о чем беспокоиться – документ пока является обычной формальностью.

- Это плановая работа в рамках исполнения требования федерального законодательства. При этом, насколько нам известно, ранее списков безопасных районов в городе не было, - уточнили в аппарате вице-губернатора.

Тот самый проект постановления. Фото: gov.spb.ru

С командой Валерия Пикалева согласны и в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

- Мы просто изменяем наше законодательство в соответствии с федеральным. Эта работа ведется давно. Это не связано ни с какими обстоятельствами, в том числе с введением базового уровня готовности в городе, - подчеркнули в профильном комитет Смольного.

Чиновники пока не смогли объяснить, по каким критериям власти определили, какой район безопасный.

Карта безопасных районов Петербурга на случай ЧС Фото: Арина КАБЕЛЬКОВА

КСТАТИ

Согласно информации на сайте МЧС России, к ЧС природного характера относят сильную жару, паводки, ураганный ветер, цунами, лавины, оползни, гололед, землетрясение, ливни и метель. Список ЧС техногенного характера: обрушение здания, пожар, взрыв, утечка газа, а также аварии с выбросом радиоактивных, химически опасных веществ и аварии на дорогах, воде, ГЭС, ТЭЦ и АЭС.

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Документ опубликован на сайте городской администрации (подробности)

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