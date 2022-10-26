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26 октября 2022 15:24

Власти Петербурга объяснили причину создания карты безопасных районов для эвакуации при ЧС

Смольный заверил, что появление карты безопасных районов для эвакуации при ЧС не связано с введением режима базовой готовности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Смольном прокомментировали список из семи безопасных районов Петербурга для эвакуации в случае ЧС.

В Смольном прокомментировали список из семи безопасных районов Петербурга для эвакуации в случае ЧС.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о том, что в Петербурге определили безопасные районы для эвакуации при ЧС, вызвала вопросы у горожан. Проект постановления правительства появился на сайте Смольного. В документе текстом было сказано, что безопасными в городе являются семь следующих районов: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый. Туда хотят эвакуировать петербуржцев в случае ЧС природного и техногенного характера.

Как объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе вице-губернатора Валерия Пикалева, ответственного за исполнение постановления, жителям Северной столицы не о чем беспокоиться – документ пока является обычной формальностью.

- Это плановая работа в рамках исполнения требования федерального законодательства. При этом, насколько нам известно, ранее списков безопасных районов в городе не было, - уточнили в аппарате вице-губернатора.

Тот самый проект постановления. Фото: gov.spb.ru

Тот самый проект постановления. Фото: gov.spb.ru

С командой Валерия Пикалева согласны и в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

- Мы просто изменяем наше законодательство в соответствии с федеральным. Эта работа ведется давно. Это не связано ни с какими обстоятельствами, в том числе с введением базового уровня готовности в городе, - подчеркнули в профильном комитет Смольного.

Чиновники пока не смогли объяснить, по каким критериям власти определили, какой район безопасный.

Карта безопасных районов Петербурга на случай ЧС

Карта безопасных районов Петербурга на случай ЧС

Фото: Арина КАБЕЛЬКОВА

КСТАТИ

Согласно информации на сайте МЧС России, к ЧС природного характера относят сильную жару, паводки, ураганный ветер, цунами, лавины, оползни, гололед, землетрясение, ливни и метель. Список ЧС техногенного характера: обрушение здания, пожар, взрыв, утечка газа, а также аварии с выбросом радиоактивных, химически опасных веществ и аварии на дорогах, воде, ГЭС, ТЭЦ и АЭС.

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Документ опубликован на сайте городской администрации (подробности)

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