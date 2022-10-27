Владельцев авто с закрытыми номерами на платных парковках Петербурга начнут наказывать

Пока штрафы положены только тем, кто разъезжает на авто с закрытыми номерами. Парковок этот пункт административного кодекса еще не коснулся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И за парковку не платить, и на штраф не нарваться – так нечестно действуют многие автомобилисты Петербурга. Хитрые водители занимают место в зоне платной парковки, украшают номерной знак бумажкой, маской или тряпочкой и уходят по своим делам, не потратив ни рубля за стоянку. Машина превращается в загадочную незнакомку – часть номера скрыта, а значит штраф в 3000 рублей за неоплату парковки до нарушителя попросту не дойдет.

Восстанавливать справедливость другим автомобилистам часто помогает ветер и люди, срывающие с номеров «маски». Однако скоро такая нечестная схема обхода штрафов будет караться административным наказанием. Как рассказал на пресс-конференции «Интерфакс» зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, власти Петербурга намерены внести изменения в федеральное законодательство.

- Мы ведем работу по внесению изменений в кодекс административных правонарушений. Там будет ответственность автомобиля за нахождение в зоне платной парковки с нечитаемым или закрытым номерным знаком, - объяснил чиновник.

Пока в административном кодексе есть только пункт об управлении транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками (статья 12.2 КоАП РФ, пункт 1). Такое дорожное хулиганство карается предупреждением или штрафом в 500 рублей. В Петербурге границы этого правила хотят немного расширить и наказывать не только движущиеся, но и припарковавшиеся в платной зоне машины.

Сколько времени займет ввод изменений в административный кодекс - пока открытый вопрос. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Второй вариант действий по данному вопросу – рассмотрение таких автомобилей как угрожающих безопасности Петербурга, и как в Москве, если примут соответствующие решения, их будут перемещать на спецстоянки. Кроме того, мы рассматриваем опыт разных регионов. В Казани например, используют блокираторы для колес, - рассказал Дмитрий Ваньчков.

Стоит быть начеку и автомобилистам, которые продолжают привычно парковаться вторым рядом прямо возле платных мест. Если подобных случаев станет много, плата за парковку в центре Петербурга незамедлительно вырастет.

- Пока у нас нет планов обращаться в комитет по тарифам и запрашивать повышение платы за парковки. Но как только мы увидим массовые нарушения и платная зона перестанет выполнять поставленные задачи по разгрузке дорог в центре и отсутствию парковок вторым рядом, будем принимать соответствующие решения, - пообещал чиновник.