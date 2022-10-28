Лимит на здоровье

- Юных и взрослых пациентов принимать готов, но с МРТ и КТ могут быть сложности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывает так, что и в канун дня рождения клиники приходится говорить не только о достижениях ее коллектива. Хотя сколько раз ни приходится бывать в медицинском центре «Энерго», каждый визит узнаешь то о новом отделении современной диагностики, то об организации службы травматологии, то о подготовке к открытию педиатрического отделения. В канун очередного ноябрьского дня рождения клиника, по существу, становится полноценным семейным медицинским центром, где могут оказать широкий комплекс услуг в сфере диагностики и лечения болезней.

Одно из направлений деятельности коллектива связано с активным участием в проведении МРТ и КТ-исследований в рамках системы ОМС. При этом услуги частной клиники оказываются для пациентов бесплатно и компенсируются за счет государственного финансирования.

Такая форма предоставления услуг давно стала привычной и популярной у петербуржцев. Сейчас, в непростых экономических условиях, когда на кошельках жителей негативно сказываются последствия инфляции, она особенно востребована среди людей с невысоким уровнем доходов. Не каждый пенсионер может спокойно выложить 5-10 тысяч рублей за исследование аппаратом МРТ. Привлечение частной медицины в систему ОМС позволяет снизить серьезную загруженность аналогичными обследованиями государственных медицинских учреждений. Да и пациент со сложным заболеванием, таким как онкология, не может ждать, когда подойдет его очередь в кабинет томографии. Тут дорог каждый день.

Директор МЦ «Энерго» Сергей Скородумов. Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Механизм попадания пациента с полисом ОМС в частную клинику прост. Для этого необходимо направление лечащего врача из госучреждения. Как правило, это обычная поликлиника.

Откуда деньги на покрытие услуг частной клиники, тоже не секрет. Комиссия по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге ежегодно распределяет между государственными и частными клиниками квоты на предоставление гражданам бесплатных медицинских услуг. Понятно, что предпочтение отдается государственному здравоохранению.

Коммерческая медицина, что называется, на вторых ролях. А это значит, что ряду частных клиник, которые получают квоты, удается освоить плановые задания за один-два квартала. У того же МЦ «Энерго» два аппарата МРТ и столько же КТ. При таком диагностическом арсенале можно принимать пациентов по полисам ОМС в несколько раз чаще. Спрос на такие услуги у населения огромный. Типична ситуация, при которой врачи продолжают выписывать нуждающимся пациентам направления на обследования в частную клинику, которая уже выбрала весь объем квот.

- Не принять таких больных мы не можем, - разъясняет главный врач МЦ «Энерго», кандидат медицинских наук Надежда Новикова. - Если мы пытаемся их куда-то перенаправить, в дело вмешиваются страховые компании, требующие от нас выполнить положение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Там четко сказано, что отказ в оказании медицинской помощи и взимание платы за ее оказание не допускаются. При этом мы должны укладываться и в обязательные сроки предоставления услуг в сфере МРТ- и КТ-обследований - 14 рабочих дней, а для пациентов с онкологией - 7 рабочих дней.

Главный врач клиники, кандидат медицинских наук Надежда Новикова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О РАВЕНСТВЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Как все происходящее выглядит в цифрах? К примеру, в 2021 году клиника «Энерго» получила плановое задание на выполнение КТ-исследований на 34 миллиона рублей, а обследований провела на 131 миллион. Превышение выделенных квот почти в четыре раза!

- Бесплатные услуги в сфере МРТ- и КТ-диагностики по выделяемым квотам ОМС мы оказываем с 2013-го. И каждый год количество реально выполненных обследований значительно превышает количество выделенных квот, - говорит директор медицинского центра «Энерго» Сергей Скородумов. - При этом не все участники системы ОМС находятся в равном положении. Недавно мы провели анализ распределения квот и по его результатам направили письмо в Комиссию по разработке территориальной программы ОМС в Петербурге.

Что же не устраивает руководство клиники?

- В письме мы обращаем внимание на то, что за последние два года организации МИБС досталась едва ли не половина всех квот в системе ОМС на диагностические исследования. И это включая сферы государственной и частной медицины, - продолжает Сергей Скородумов. - На нынешний год при наличии одинакового количества оборудования клинике «Энерго» выделен объем на КТ-исследования в шесть раз меньше, чем МИБС. Мы ставим вопрос о необходимости соблюдать принципы равенства и справедливости в отношении всех участников системы ОМС.

Мы попытались узнать, почему квоты распределяются настолько неравномерно, обратившись в Территориальный фонд ОМС (ТФОМС). Ответить нам пообещали письменно в рамках сроков, установленных законодательством.

Врачи госучреждений направляли пациентов именно в клинику «Энерго», уверенные в качестве оборудования и профессионализме специалистов. Фото предоставлено клиникой «Энерго».

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

После распределения комиссией квот отношения в цепочке оказания услуг пациентам в основном регулируют ТФОМС и страховые медицинские компании.

Механизм взаимодействия используется такой. Медцентр «Энерго» регулярно уведомляет комиссию по разработке программы ОМС в Петербурге, ТФОМС и страховые компании о том, какой объем исследований сверх нормативов выполнен. Это необходимо не только для отчета - в обращения включают просьбы о перераспределении объемов помощи гражданам или увеличении выделенных клинике квот в соответствии с фактически оказанной медицинской помощью.

- В основном наши запросы остаются, образно говоря, гласом вопиющего в пустыне, - констатирует ситуацию Сергей Скородумов. - Практически никаких мер в ответ на наши запросы по дальнейшему обеспечению работы клиники с пациентами системы ОМС на основе корректировки квот не принимается. Если что-то меняется, то в небольшом объеме. Так происходит, когда другая медицинская организация просит ей квоту уменьшить. Между тем такие возможности в реальности существуют. Допустим, у Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Петербурге квот в резерве не оказалось. Тогда в дело могли бы активно включиться страховые компании, которые гарантируют своими полисами петербуржцам необходимую помощь. У них есть право обратиться в ТФОМС, в бюджете которого предусмотрен нормированный страховой запас для выделения дополнительных финансовых ресурсов. Все это регулируется законодательством. Увы, страховщики в таких случаях чаще всего остаются в стороне от интересов своих страхователей - попросту говоря, пациентов.

Получается, как в крылатой фразе из старого советского фильма «Чапаев»: куды крестьянину, то бишь нынешней современной частной клинике, податься? Замкнутый круг, да и только! Однако выход из ситуации до недавнего времени все-таки существовал…

ВЕРНУТЬ СВОЕ ЧЕРЕЗ СУД

Ряд лет такие клиники, как «Энерго», компенсировали затраты за предоставленные услуги сверх выделенных квот в судебном порядке - через иски к страховым медицинским компаниям.

- Мы все суды с 2017 по 2020 год у страховщиков выиграли, - отмечает Надежда Новикова. - Это позволяло пусть и с опозданием на год-полтора, но все-таки вернуть средства в бюджет клиники. Речь идет не только о потраченном врачами времени и фонде зарплаты, но и об амортизации дорогостоящего оборудования.

При принятии судами решений в пользу истца учитывалась и судебная практика, в том числе Верховного суда России. Из нее следовало, что фактическое оказание медицинской помощи сверх установленного в договоре со страховой компанией объема не освобождает эту компанию от выполнения обязательств по оплате оказанных клиникой медицинских услуг. Выделенные комиссией объемы носят лишь плановый характер, а медицинская организация не должна нести негативные последствия из-за неправильного планирования.

«У вас есть направление лечащего врача?» - первый вопрос, который задают на ресепшене пациенту, пришедшему на бесплатную диагностику. Фото: Артем КИЛЬКИН

СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

В последнее время арбитражные ветры дуют в другую сторону. Судебная практика стала меняться, появились новые документы Верховного суда. Так, в ноябре прошлого года он вынес определение, из которого следует, что действующим законодательством предусмотрены необходимые правовые инструменты для обоснованной корректировки распределенного комиссией объема медицинской помощи. В июне нынешнего года президиумом Верховного суда был утвержден «Обзор судебной практики Верховного суда России», в котором прописана новая практика применения страхового законодательства.

Не будем вдаваться в юридические тонкости документов, но они существенно затрудняют клиникам возврат средств через суды со страховыми компаниями.

Среди пострадавших от нововведений и клиника «Энерго», на нескольких апелляционных судах которой недавно присутствовал наш корреспондент. Сейчас компания пытается получить средства у трех страховых компаний - ООО «Капитал Медицинское страхование», АО «Макс-М» и ООО «СК-Ингосстрах М». Пока решения приняты в пользу страховщиков, но руководство клиники твердо намерено продолжить спор в кассационном, а если потребуется, и в Верховном суде.

- Мы сознаем, что судебная практика изменилась, но надо учитывать также то, что каждый судебный спор индивидуален и имеет особенности. Новые изменения, например, предусматривают, в случае если клиника уже выбрала объемы выделенных квот, перенос обследования пациентов на следующий плановый период. Однако около 70 процентов наших пациентов - это люди с онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в оперативном обследовании. Кроме того, направления им выписывают врачи государственных медучреждений, это вовсе не наша собственная инициатива, - разъясняет Сергей Скородумов. - В арбитраже наши представители, кстати, просили внести в судебное решение пункты, разрешающие клинике отказаться от приема пациентов, направляемых сверх выбранных квот, а также от соблюдения обязательных сроков обследований. Но суд на это не пошел. Как видим, не все так просто и в новой судебной практике. Хорошо известно, что чем ближе к концу календарный год, тем острее дефицит квот на МРТ и КТ - их не хватает даже в государственных клиниках. И это при ежегодном профиците выполнения бюджета ТФОМС. О чем это свидетельствует, как не о серьезных проблемах в планировании и распределении квот?

В прошлом году медики провели в четыре раза больше КТ-обследований, чем было выделено квот. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ?

Год завершается проверкой итогов 2021-го, которую провели в клинике «Энерго» контролеры ТФОМС. Претензии минимальные, работа проделана большая. Так, в рамках квоты врачи должны были принять 4,6 тысячи человек, а по факту по направлениям государственных медицинских учреждений было обследовано 17,6 тысячи. Претензий нет, но денег для оплаты сверхнормативных услуг клиники так и не выделено.

А теперь представьте аналогичную ситуацию, к примеру, в дорожной сфере. Строители по городскому заказу построили дорогу. Выполнили работу в срок и качественно, но деньги заказчик за это не заплатил, да и суды считают это правильным. Скажете, такого быть не может? А вот в здравоохранении, оказывается, такое возможно!

В частной медицине кровно заинтересованы и пациенты с полисами ОМС.

- Только представьте, 13 тысяч человек с онкологией могли бы вовремя не получить высококвалифицированную диагностику. А ведь регулярные обследования - важный этап лечения онкопациентов. Врачи на основе полученной информации корректируют схему лечения, назначают те или иные процедуры, - рассказывает Надежда Новикова. - У нас есть возможность и желание оказывать качественную медицинскую помощь.

Хорошо сказано! Только вот абстрагируясь от дел судебных, нетрудно представить, что отношения медицинского бизнеса и власти впредь могут складываться не самым благоприятным образом. И это касается далеко не одной частной клиники. Попросту говоря, теперь уже не врачи поликлиник и онкоцентров будут звонить в тот же МЦ «Энерго» с просьбой принять на обследование их пациентов, а из частной клиники, скорее всего, пойдут звонки в государственные медучреждения, чтобы пациентов в нее не направляли, иначе придется людей по закону принять и обследовать без особой надежды получить за это денежную компенсацию.

P. S. В клинике подсчитывают многомиллионные убытки, считая тем не менее, что вовсе не коммерческая медицина главный потерпевший в этой истории: пострадать могут десятки тысяч петербуржцев, которым будет сложнее своевременно получить такую дорогую, но реально бесплатную для них медицинскую услугу.

КОНКРЕТНО

От планов к реальности

В 2018 году объем квот для клиники «Энерго» составил 16,5 млн рублей, а услуг оказано на 104,2 млн рублей.

В 2019 году клиника получила квоты на 17,4 млн рублей, оказав диагностических услуг на 164,8 млн рублей.

Врачи государственных медучреждений направляли пациентов именно в МЦ «Энерго», потому что уверены в качестве оборудования и профессионализме диагностов.