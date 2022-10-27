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27 октября 2022 15:35

Почему в Петербурге одни районы признали безопасными в случае ЧС, а другие - нет

Карту безопасных районов Петербурга Смольный составлял, опираясь на имеющиеся там предприятия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Смольный объяснил, по каким критериям составлялся список безопасных районов Петербурга.

Смольный объяснил, по каким критериям составлялся список безопасных районов Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Список семи безопасных районов Петербурга не связан с введением в городе базового уровня готовности. Но оставался вопрос - почему районы, близкие к центру города - не так безопасны, как отдаленные? Куда конкретно будут прятать людей во время эвакуации? Что вообще за чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера? В Смольном рассказали подробнее о резонансном проекте постановления специально для «КП-Петербург».

БЕЗОПАСНЕЙ ТАМ, ГДЕ СВОБОДНЕЕ

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности еще раз повторили, что список безопасных районов (Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый) появился для того, чтобы привести городское законодательство в соответствии с федеральным. Также сейчас поступают и в соседних регионах. Специалисты Смольного вместе с рабочей группой МЧС определили, почему тот или иной район можно считать безопасным. Как оказались, они основывались на городском паспорте безопасности, который разработали в 2020 году на основе показателей степени риска на потенциально опасных объектах Петербурга.

Тот самый проект постановления, который ждет подписи губернатора. Фото: Смольный

Тот самый проект постановления, который ждет подписи губернатора. Фото: Смольный

- Провели анализ факторов, влияющих на безопасность района. К ним относятся: наличие опасных крупных промышленных предприятий, плотность жилой застройки и ее высотность, - объясняют в профильном комитете Смольного.

У петербуржцев могут закрасться вопросы, почему тогда безопасными районами признали Красносельский, хотя он граничит с Кировским заводом, а также Петродворцовый, недалеко от которого находится Ленинградская АЭС в Сосновом Бору.

- Кировский завод не представляет большой опасности. Это обычное промышленное предприятие. Составители списка районов, скорее, концентрировались на химических производствах, при повреждении которых может быть большой вред для окружающих, – уточняют в комитете. – Что касается ЛАЭС, соседствующей с Ломоносовым, то мы концентрировались только на петербургских районах, а не других субъектах. По сравнению с другими районами Петродворцовый – безопасный.

При этом названия потенциально опасных предприятий города чиновники не называют, это закрытая информация.

Синие районы - безопасные для эвакуации при ЧС техногенного и природного характера.

Синие районы - безопасные для эвакуации при ЧС техногенного и природного характера.

БЕЗ ПОДВАЛОВ И БОМБОУБЕЖИЩ

В комитете по законности предполагают, что Центральный и Петроградский районы Петербурга не включили в список безопасных преимущественно из-за плотной застройки. При этом даже безопасные районы не являются полным гарантом защиты от ЧС.

- Это не означает, что там на 100 процентов безопасно, что там можно переждать любой катаклизм. Просто в данных районах соблюдено больше критериев безопасности. При возникновении ЧС техногенного и природного характера, допустим – наводнения, в безопасные районы в первую очередь будут эвакуировать людей, - отмечают в комитете.

Сейчас в Ленобласти власти осматривают подвалы и паркинги и составляют списки самых надежных из них при ЧС. В Петербурге сейчас этим не занимаются.

- Проверок состояния подвалов, паркингов и других похожих помещений в городе не планируется, - подчеркнули «КП-Петербург» в пресс-службе вице-губернатора Валерия Пикалева, ответственного за соблюдения проекта постановления о безопасных районах.

В комитете по безопасности Петербурга подтвердили слова коллег и добавили, что составители списка не погружались настолько глубоко в перечень мест размещения людей при ЧС.

- Просто выбраны безопасные районы. Речи об объектах гражданской обороны, о бомбоубежищах не идет. Мы говорим только о мирном времени, о ЧС природного и техногенного характера, – пояснили в комитете.

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