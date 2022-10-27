Почему в Петербурге одни районы признали безопасными в случае ЧС, а другие - нет

Смольный объяснил, по каким критериям составлялся список безопасных районов Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Список семи безопасных районов Петербурга не связан с введением в городе базового уровня готовности. Но оставался вопрос - почему районы, близкие к центру города - не так безопасны, как отдаленные? Куда конкретно будут прятать людей во время эвакуации? Что вообще за чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера? В Смольном рассказали подробнее о резонансном проекте постановления специально для «КП-Петербург».

БЕЗОПАСНЕЙ ТАМ, ГДЕ СВОБОДНЕЕ

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности еще раз повторили, что список безопасных районов (Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый) появился для того, чтобы привести городское законодательство в соответствии с федеральным. Также сейчас поступают и в соседних регионах. Специалисты Смольного вместе с рабочей группой МЧС определили, почему тот или иной район можно считать безопасным. Как оказались, они основывались на городском паспорте безопасности, который разработали в 2020 году на основе показателей степени риска на потенциально опасных объектах Петербурга.

Тот самый проект постановления, который ждет подписи губернатора. Фото: Смольный

- Провели анализ факторов, влияющих на безопасность района. К ним относятся: наличие опасных крупных промышленных предприятий, плотность жилой застройки и ее высотность, - объясняют в профильном комитете Смольного.

У петербуржцев могут закрасться вопросы, почему тогда безопасными районами признали Красносельский, хотя он граничит с Кировским заводом, а также Петродворцовый, недалеко от которого находится Ленинградская АЭС в Сосновом Бору.

- Кировский завод не представляет большой опасности. Это обычное промышленное предприятие. Составители списка районов, скорее, концентрировались на химических производствах, при повреждении которых может быть большой вред для окружающих, – уточняют в комитете. – Что касается ЛАЭС, соседствующей с Ломоносовым, то мы концентрировались только на петербургских районах, а не других субъектах. По сравнению с другими районами Петродворцовый – безопасный.

При этом названия потенциально опасных предприятий города чиновники не называют, это закрытая информация.

Синие районы - безопасные для эвакуации при ЧС техногенного и природного характера.

БЕЗ ПОДВАЛОВ И БОМБОУБЕЖИЩ

В комитете по законности предполагают, что Центральный и Петроградский районы Петербурга не включили в список безопасных преимущественно из-за плотной застройки. При этом даже безопасные районы не являются полным гарантом защиты от ЧС.

- Это не означает, что там на 100 процентов безопасно, что там можно переждать любой катаклизм. Просто в данных районах соблюдено больше критериев безопасности. При возникновении ЧС техногенного и природного характера, допустим – наводнения, в безопасные районы в первую очередь будут эвакуировать людей, - отмечают в комитете.

Сейчас в Ленобласти власти осматривают подвалы и паркинги и составляют списки самых надежных из них при ЧС. В Петербурге сейчас этим не занимаются.

- Проверок состояния подвалов, паркингов и других похожих помещений в городе не планируется, - подчеркнули «КП-Петербург» в пресс-службе вице-губернатора Валерия Пикалева, ответственного за соблюдения проекта постановления о безопасных районах.

В комитете по безопасности Петербурга подтвердили слова коллег и добавили, что составители списка не погружались настолько глубоко в перечень мест размещения людей при ЧС.

- Просто выбраны безопасные районы. Речи об объектах гражданской обороны, о бомбоубежищах не идет. Мы говорим только о мирном времени, о ЧС природного и техногенного характера, – пояснили в комитете.

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