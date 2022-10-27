Николай Цискаридзе: «Когда меня показали маме, она ужаснулась»

Николай Цискаридзе - мировая звезда балета. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Все говорили, что мама родит тройню, такой живот огромный у нее был, а получилось, гора родила мышь. Когда ей меня показали, она в ужас пришла: «Боже, что это?!» Вместо нормального дитя, по ее выражению, «были ноги, одни только ноги…»

Эти ноги и сделали из Николая Цискаридзе мировую звезду балета. Но через что пришлось пройти! Об этом он рассказал в книге «Мой театр». Публикуем самые интересные отрывки.

«БАЛЕРУН» С ДЕТСТВА

Цискаридзе родился в Тбилиси в Новогоднюю ночь. Мать долго скрывала, кто отец, но история оказалась банальной: преподавательница физики Ламара Цискаридзе завела роман с женатым мужчиной. Отношения были недолгими, но в результате появился мальчик Ника. Имя отца он узнал только в 23 года после смерти матери. Все детство сына он жил на соседней улице и сам не подозревал о существовании ребенка. Цискаридзе воспитывали мать и няня Фая.

«Фая была соседкой по коммунальной квартире. Когда няня развернула пеленки и увидела мои ноги, она серьезно сказала: «Балеруном будет». Меня с детства все вокруг и называли «балерун».

Несмотря на длинные от природы ноги, о театре Ника не мечтал - хотел стать воспитателем. Однако позднее стал посещать хореографическое училище. Мать была против, но дедушка, Николай Максимович, так обожал внука, что надавил на дочку.

САМАЯ НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА В ТЕАТРЕ

Цискаридзе был одним из лучших студентов Тбилисского хореографического училища, продолжил обучение в Москве. Сразу после выпуска его взяли в Большой театр, где Николай попал под крыло Галины Улановой. Только вот работа на одной из лучших сцен страны все равно не помогала выбраться из бедности.

Цискаридзе рассказал, что его воспитывали мать и няня Фая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Основная часть зарплаты уходила на оплату моей комнаты. Другую часть я платил соседке Ниночке, которая готовила мне то борщ, то какие-то котлетки, утром я питался одними сырками. Денег хватало на очень скромный образ жизни, в смысле одежды я себя баловать не мог. Я то и дело забегал к Лидии Ивановне, продолжавшей заведовать кассой взаимопомощи в театре. И как-то Семенова (балерина Марина Семенова. - Прим. ред.) увидела, что я зашел к Лидии Ивановне: «Как он мало получает?! Он со сцены не сходит!» Та: «Да, но он числится в труппе как артист кордебалета самой низкой категории».

На следующий день Семенова и Уланова выбили Цискаридзе ставку солиста.

ИЗ ТУАЛЕТА НА СЦЕНУ

Во время турне по Америке Цискаридзе узнал о трагедии в «Норд-Осте». Плотный гастрольный график, в каждом городе по шесть спектаклей, нервное напряжение... Цискаридзе в выпавшие три дня выходных отправился в Чикаго посмотреть мюзикл. Во время антракта произошла пикантная ситуация.

«Иду в туалетную комнату и вижу, вслед за мной заходит афроамериканец с рацией, гигантского размера мужик. Я делаю свое дело и понимаю, что он становится рядом через стеночку и говорит в рацию: «He's here» («он здесь». - Прим. ред.). Привожу себя в порядок, и вдруг мужик говорит: «Are you Nikolay Tsiskaridze?» Пикантная ситуация. В этот момент в туалет забегают еще три огромных дядьки. Страшно стало: туалет, Chicago Philharmonic, амбалы, рядом с которыми я просто Дюймовочка! Взяв в кольцо, они вывели меня из туалета… И тут наконец до меня доходит смысл их слов - рядом, в Civic Opera House, где идет «Лебединое озеро», случилось ЧП. Рыжаков, исполнявший партию Злого гения, что-то себе повредил на сцене, а Белоголовцев, стоявший в запасе, ушел по магазинам. Спектакль срывается! В международном отделе ГАБТа работала Лена Перфилова, она сказала руководству: «Цискаридзе - человек культурный, может быть только в двух местах - или в The Art Institute, или в Chicago Philharmonic». Всем секьюрити этих заведений моментально разослали фотографию. И они меня нашли… даже в туалете».

Пока Цискаридзе добежал до театра, из магазинов вернулся Белоголовцев. Эту историю танцор до сих пор вспоминает со слезами и смехом.

ПОДАРОК ДИАНЫ НА СЧАСТЬЕ

В 1995-м Большой театр посетила принцесса Диана, как раз после громкого развода. Она пришла на «Сильфиду», а после спектакля встретилась с труппой. По протоколу Диана была обязана говорить одинаковое количество слов каждому. Исполнительнице персонажа, которая губит неверного мужчину, принцесса сказала: «Только вы знаете, как обращаться с неверными мужьями».

«Пока принцесса обменивалась словами с руководством, ко мне подошла ее личный переводчик и тихо сказала: «Николай, принцессе хотелось бы вас выделить, но она не имеет права делать это при всех. Вам в гримерную уже отнесли подарок и цветы». В раздевалке меня ждал огромный букет с частной визитной карточкой принцессы и маленькая изящная медаль с ее изображением. Булавку, которой была приколота визитная карточка Дианы, я храню. Она всегда была со мной, на счастье».

«СКАЖИТЕ, ЧТО НЕ МОЖЕТЕ ПОДНЯТЬ ВОЛОЧКОВУ»

Театральный сезон 2003 года. Каждый день Цискаридзе репетирует с Волочковой спектакль «Раймонда». Незадолго до премьеры Цискаридзе вызывают на ковер к директору Большого театра Анатолию Иксанову.

Волочкова была партнершей Цискаридзе. Фото: Оксана ЗУЙКО

«Он говорит: «Вы должны выйти к прессе и на камеры сказать, что отказываетесь танцевать с Волочковой, так как не можете ее поднять». Уваров сразу заявил, что отказывается Настю поднимать, поскольку должен беречь спину; Филин тоже сказал, что с Волочковой танцевать не собирается. Мое выступление должно было стать вишенкой на торте. Выслушав Иксанова, я отказался, сказав: «Она женщина. И я ее могу поднять». Повернувшись, чтобы уйти, я услышал в спину: «Вы об этом еще пожалеете».

После этого разговора Волочкову уволили со скандалом. Цискаридзе поменяли партнершу, а королева шпагата еще много лет судилась с театром.