Как «Конек-Горбунок» Уолта Диснея впечатлил

У Иванова-Вано персонажи натуралистичны. Фото: кадр из фильма

Когда по телевизору показывали мультфильм, мир вокруг ненадолго останавливался. Маленькие мы срочно откладывали все свои важные дела и смотрели «Мойдодыра», «Двенадцать месяцев», «Сказку о царе Салтане», «Храброго зайца», «Конька-Горбунка»... Все эти красочные детские картины создавал Иван Иванов-Вано – советский художник и сценарист мультипликационного кино. «Комсомолка» вместе с современными аниматорами решила вспомнить, как «Конек-Горбунок» полюбился Уолту Диснею и почему советские мультики не пробились к иностранным зрителям.

ОН ЖИВОЙ И ДВИЖЕТСЯ

Иванов-Вано был легендой советской мультипликации. Из-под его рук вышли десятки рисованных полнометражных картин, в рекордном для страны количестве. «Питался» художник русскими сказками и рисовал в соответствующем стиле – как будто расписывал народные игрушки. Мультфильм «Конек-Горбунок», который сегодня уже обзавелся осовремененным «внуком» с компьютерными персонажами и живыми актерами, родился в 1947 году. Первое полнометражное детище Иванова-Вано было с восторгом оценено не только простыми зрителями, но легендарным мультипликатором Уолтом Диснеем. Об этом сам Иван Петрович писал в автобиографии «Кадр за кадром»:

«Удача нашего фильма была не случайной, а результатом большой, кропотливой работы. Мультипликация в фильме, повторяю, была самого высокого качества. Это отмечалось многими специалистами. Такие великолепные сцены, как «Ловля кобылицы», «Скачка чудо-коней на базаре», «Ловля Иваном Жар-птицы», и многие другие стали явлением в отечественной мультипликации. Уолт Дисней, купивший копию Конька-горбунка», как рассказывал американский режиссер Джон Хабли, показывал его работникам своей студии».

Американца поразила мягкость и гладкость классической 2D мультипликации, уверен знаменитый художник-аниматор, автор всем известного «Алеши Поповича и Тугарина Змея» Константин Бронзит. Персонажи дышат и двигаются как живые, а сюжетная история льется интересно и логично.

- Простой зритель не занимается профессиональным анализом фильма во время просмотра, - заверил Бронзит «Комсомолку». - А Дисней оценил, как у Иванова-Вано все это красиво визуализировано, грамотно по нарративу и кадрованию. История увлекательная и красочная, персонаж живой, яркий, натуралистичный, двигающийся по законам физики. Странно, что Дисней оценил только «Конька-Горбунка» - у нас есть не менее выдающаяся «Снежная королева» Льва Атаманова. Но вот ее оценил японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки. Он говорил, что именно после нее захотел заниматься мультипликацией.

Дисней восхитился «Коньком-Горбунком». Фото: кадр из фильма

ПОСКРЕБИ СОВЕТСКИЙ МУЛЬТИК – НАЙДЕШЬ АМЕРИКУ

Интересный факт: несмотря на то, что Иванов-Вано воротил нос от американского стиля мультфильмов, он учился оживлять персонажей именно у Диснея. По словам Бронзита, ноги у советских мультиков росли именно из американской анимации, ведь Дисней первым открыл «идеальный» способ движения рисованных героев. А вот внешнее различие у русских и зарубежных персонажей было разительным, оно и стало поводом для критики от Ивана Петровича – в отечественных мультиках герои были куда человекоподобнее, нарисованные красками и традициями иллюстраторов Ивана Билибина и Виктора Васнецова. Так что ругать современные мультфильмы за подражание Голливуду не совсем корректно, ведь даже их предки создавались по американским лекалам.

Режиссер анимации и преподаватель петербургского института кино и телевидения Ольга Рыбалко предположила, что Диснея заворожила самобытность советского мультфильма. В нем была простая человеческая жизнь, в которую ворвалось чудо.

- А как художника, его впечатлили визуальные решения. Это рисовка, вдохновленная русскими росписями, лубочным творчеством. Это и тщательная проработка цветов и фонов, и работа с музыкой, и общий ритм фильма. Как аниматора, я думаю, его могла впечатлить работа с движениями людей и лошадей. Слышала, что Дисней был любителем лошадей, а в мультфильме появление кобылицы и скачки поражают даже сейчас, в век спецэффектов, - рассказала доцент кафедры режиссуры и анимационного фильма «Комсомолке».

БОГАТЫРИ УХОДЯТ В ВЕЧНОСТЬ

Увы, сам Дисней, хоть и страшно восхитился «Коньком-Горбунком», не перенял у советского коллеги никаких приемов и хитростей создания мультиков. Каждый пошел своим путем, признавая заслуги других мастеров. Но был ли шанс у «Конька», «Двенадцати месяцев» и «Мойдодыра» стать любимыми у иностранных ребятишек?

- Если бы мультик чудом попал в прокат Америки или Японии, то несомненно, имел бы успех у зрителя, - уверен Бронзит. – Но отечественную мультипликацию того времени знают только историки и специалисты, современный зритель ее почти не смотрит. Мир переполнен контентом, поэтому, конечно, старое кино уходит в прошлое. Это нормально. Слово нетленно, а кино устаревает почти мгновенно.

Рыбалко же подмечает, что закрученность американских сюжетов и их универсальность позволяла любым детям «примерить» их на себя. А вот богатыри и русские сказки, наша неповторимая самобытность и связь с фольклором дороже все-таки родному зрителю. Потому о соперничестве на мировой арене и говорить нечего.