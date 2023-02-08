На месте снесенного исторического корпуса Мытного двора в Петербурге построят жилой комплекс

КГИОП согласовал и показал проект восстановления северного корпуса Мытного двора в Петербурге. Фото: "Студия 44"

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал проект восстановления северного корпуса Мытного двора, который был снесен около десяти лет назад. Сейчас на его месте хотят построить малоэтажный жилой комплекс, стилизованный под исторический вид здания.

- КГИОП выдал заключение о соответствии эскизного проекта жилого комплекса по адресу Евгеньевская улица, дом 2, требованиям режима зон охраны. Восстановление внешнего облика исторического здания происходит благодаря решению Арбитражного суда. Факт демонтажа был установлен в результате проверки в 2014 году, - сообщает пресс-служба комитета.

Спустя восемь лет, в 2022 году, был представлен проект восстановления корпуса. А сейчас внешний вид будущего ЖК признали соответствующим историческому. В КГИОП отмечают, что Мытный двор изначально строился не единым ансамблем, а по частям. Южный корпус (Евгеньевская улица, 2, литера А), возвели владельцы разных лавок.

Снесенный северной корпус на Евгеньевской улице превратят в жилой комплекс. Фото: "Студия 44"

А в 1800 году купец Фролов подал прошение на строительство лавок и склада для товаров севернее уже существовавшего здания. Через 50 лет Мытный двор был перестроен.

В конце XIX века на территории двора появились здания благотворительной общины Святой Евгении, от которой получила имя улица.

После революции в Мытном дворе были размещены разные государственные заведения, а в 90-е годы комплекс сдавали в аренду под автосервисы и прочие коммерческие нужды.

Сроки реализации проекта по воссозданию внешнего облика северного корпуса со встроенными жилыми помещениями пока не называются.