Как полноценная беременность: у жительницы Ленобласти удалили 25-килограммовую опухоль, занимавшую весь живот

В Петербурге врачи удалили 265-клограммовую опухоль. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уникальную операцию провели хирурги Ленинградской областной клинической больницы, расположенной в Петербурге. Они удалили из живота пациентки огромную опухоль в 25 килограммов, занимавшую всю брюшную полость женщины.

- В гинекологическое отделение больницы в экстренном порядке с болевым синдромом и выраженной одышкой поступила 83-летняя пациентка. После осмотра врачом акушером-гинекологом было выявлено образование в брюшной полости размером с доношенную беременность, - сообщает пресс-служба клиники.

Образование занимало все пространство живота. Фото: ЛОКБ

Женщине провели компьютерную томографию, которая показала, что опухоль происходит из левого яичника и достигает в диаметре 42 сантиметров. Новообразование давило на нижнюю часть тела пожилой пациентки, из-за чего у нее развился острый тромбоз на ногах.

На врачебном совете было решено проводить срочную операцию. Ее выполнили специалисты гинекологического отделения. В ходе вмешательства, которое врачи ювелирно провели с минимальной кровопотерей, вся 25-килограммовая опухоль была извлечена из живота пенсионерки.

Уже через 10 дней пациентка поправилась настолько, что была выписана на амбулаторное лечение. Сейчас с ней все в порядке.

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