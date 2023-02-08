Как полноценная беременность: у жительницы Ленобласти удалили 25-килограммовую опухоль, занимавшую весь живот

В Петербурге врачи удалили 265-клограммовую опухоль.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Уникальную операцию провели хирурги Ленинградской областной клинической больницы, расположенной в Петербурге. Они удалили из живота пациентки огромную опухоль в 25 килограммов, занимавшую всю брюшную полость женщины.
- В гинекологическое отделение больницы в экстренном порядке с болевым синдромом и выраженной одышкой поступила 83-летняя пациентка. После осмотра врачом акушером-гинекологом было выявлено образование в брюшной полости размером с доношенную беременность, - сообщает пресс-служба клиники.
Образование занимало все пространство живота. Фото: ЛОКБ
Женщине провели компьютерную томографию, которая показала, что опухоль происходит из левого яичника и достигает в диаметре 42 сантиметров. Новообразование давило на нижнюю часть тела пожилой пациентки, из-за чего у нее развился острый тромбоз на ногах.
На врачебном совете было решено проводить срочную операцию. Ее выполнили специалисты гинекологического отделения. В ходе вмешательства, которое врачи ювелирно провели с минимальной кровопотерей, вся 25-килограммовая опухоль была извлечена из живота пенсионерки.
Уже через 10 дней пациентка поправилась настолько, что была выписана на амбулаторное лечение. Сейчас с ней все в порядке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гигантскую опухоль в 26 кг вырезали из живота мужчине в онкологической больнице Петербурга
Лимосаркома занимала практически все пространство от диафрагмы до таза (подробности)
Опухоль размером с голову вырезали из черепа пациентки в Петербурге
Хирурги спасли женщину, у которой на голове выросла огромная опухоль из-за рака кишечника (подробности)