Смольный дал старт второй очереди развития аэропорта Пулково

Смольный запустил второй этап развития Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга официально объявили о запуске второй очереди развития аэропорта Пулково, которая рассчитана аж до 2060 года. Соглашение с управляющей компанией «Воздушные ворота Северной столицы» предусматривает создание новой и реконструкцию существующей аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Но про строительство новых термналов речь сейчас не идет.

- Вторая очередь развития Пулково предусматривает создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проектирование галерей начнется уже в нынешнем году.

Кроме того, запланирована реконструкция перронов аэропорта и строительство площадок противообледенительной обработки самолетов.

Напомним, что соглашение о развитии Пулково было подписано на ПМЭФ-2021. Тогда планировалось, что пассажиропоток вырастет с допандемийного уровня в 20 млн человек до 35 млн. А в Перспективе Пулково должен был стать международным хабом с седьмой степенью свободы и полетами в 33 страны мира. Однако после событий весны 2022 года большая часть программы международных рейсов была свернута.

По итогам 2022 года пассажиропоток в Пулково составил 18 млн человек, большая его часть – внутрироссийские рейсы. По этому показателю петербургский аэропорт занял второе место в стране.

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