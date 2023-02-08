Смольный дал старт второй очереди развития аэропорта Пулково

Смольный запустил второй этап развития Пулково.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Власти Петербурга официально объявили о запуске второй очереди развития аэропорта Пулково, которая рассчитана аж до 2060 года. Соглашение с управляющей компанией «Воздушные ворота Северной столицы» предусматривает создание новой и реконструкцию существующей аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Но про строительство новых термналов речь сейчас не идет.
- Вторая очередь развития Пулково предусматривает создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания, - сообщает пресс-служба Смольного.
Проектирование галерей начнется уже в нынешнем году.
Кроме того, запланирована реконструкция перронов аэропорта и строительство площадок противообледенительной обработки самолетов.
Напомним, что соглашение о развитии Пулково было подписано на ПМЭФ-2021. Тогда планировалось, что пассажиропоток вырастет с допандемийного уровня в 20 млн человек до 35 млн. А в Перспективе Пулково должен был стать международным хабом с седьмой степенью свободы и полетами в 33 страны мира. Однако после событий весны 2022 года большая часть программы международных рейсов была свернута.
По итогам 2022 года пассажиропоток в Пулково составил 18 млн человек, большая его часть – внутрироссийские рейсы. По этому показателю петербургский аэропорт занял второе место в стране.
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