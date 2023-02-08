Шоколадные презенты к 14 и 23 февраля, а также к 8 марта. Фото: шоколадная фабрика «Конфаэль».

Высокое предназначение шоколада — быть пищей для влюблённых. И поэтому шоколадная фабрика «Конфаэль» создаёт все новые формы сладких подарков к дню святого Валентина, чтобы вы могли вновь и вновь покорять сердца своих возлюбленных.

Постоянно пополняется коллекция шоколадных сердец всевозможных размеров, форм и цветов – начиная от наборов конфет ручной работы в большом сердце из красного атласа и заканчивая фигурными шоколадками со съедобными тематическими принтами, шоколадными открытками с романтическими изображениями и ароматными сердечками-«леденцами» из разных сортов шоколада на палочках.

Вкусным диетическим символом сердца стала изобретенная влюбленным в жизнь и сладости кондитером клубника в шоколаде. Волшебники-купидоны «Конфаэль» покрывают ее не только традиционными горьким, белым, молочным, но и экзотическими – розовым, нежно-зеленым, насыщенно-желтым – шоколадами на натуральных добавках. Дивно пахнущие свежим какао-маслом ягоды красиво упаковывают в коробки и корзины, перевязанные атласными лентами.

Фото: шоколадная фабрика «Конфаэль».

Оригинальные шоколадные подарки к 14 февраля для женщин собраны в новых весенних коллекциях.

«Ромашковая романтика» найдет отклик в сердцах тех, кто с нежностью вспоминает лето у бабушки в деревне, где по утрам парное молоко, вечером танцы в клубе, а на окне в глиняной крынке полевые цветы – подарок крепкого загорелого парня.

«Горный вереск» всколыхнет воспоминания о дальних походах, песнях у костра – и о любви, зародившейся на большой высоте над уровнем моря.

Сладкое содержимое этих коллекций подарит утонченным дамам наслаждение нежными вкусами воздушного суфле, диетического желейного мармелада на натуральных соках, хрустящих драже, сочных марципанов. Порадует разнообразием начинок свежайших конфет – марципановых, сливочных, кофейных, ванильных, клубничных.

Фото: шоколадная фабрика «Конфаэль».

Своим дорогим мужчинам дамы могут выбрать брутальные сладкие презенты – шоколадные скульптуры, являющие собой сладкое воплощение мечты своего возлюбленного – автомобиль «Порш», мотоцикл, золотой слиток.

Разжечь вновь слегка поутихшую страсть, добавить огня и без того ярко пылающим чувствам или предложить перейти на новый уровень отношений помогут провокационные эротические мини-открытки или фигурные шоколадки с забавными влюбленными котиками.

А если вы хотите сделать подарок персональным, то в любом бутике «Конфаэль» можно за несколько минут составить именную шоколадную телеграмму или наполнить конфетами ручной работы коробку с индивидуальной надписью.