Ипотечный портфель Сбербанка в СЗФО вырос в 2022 году на 16 процентов. Фото: freepik.com.

За 2022 год портфель ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 16% по сравнению с результатами 2021 года. Наибольший прирост портфеля показали Ленобласть (19%) и Санкт-Петербург (18%). Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за прошлый год увеличилась на 3п.п. и составила 65%.

В прошлом году Сбербанк на Северо-Западе выдал 306,6 млрд рублей кредитных средств на жильё. На Северную столицу пришлось 60% всего объема, или 190,7 млрд рублей. Также в лидерах Ленинградская область (26 млрд рублей) и Архангельская область (20,3 млрд рублей).

Доля ипотеки, выданной на вторичном рынке в СЗФО в 2022 году, составила 53%. Драйвером на первичном рынке остаётся льготная ипотека, в том числе для семей с детьми. На господдержку пришлось 65%кредитов в этом сегменте.

Объем выдачи по программе«Господдержка 2020» вырос на 11% по СЗФО и достиг почти 80 млрд рублей, по СПб прирост на 17% (54,5 млрд рублей), по Ленобласти – на 27% (5,2 млрд рублей, лидер по динамике по СЗФО).

Рекордный объем кредитования на Северо-Западев прошлом году пришелся на программу «Семейная ипотека»– 52,2 млрд рублей, прирост 85% в сравнении с 2021 годом, по Петербургу – 37,1 млрд (87%), по Ленобласти – 4 млрд рублей, рост более, чем в два раза.

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