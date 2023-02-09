«Поцарапали бампер - сваливайте на обочину»: 12 машин попали в массовое ДТП на КАД у Кудрово из-за зазевавшихся водителей

12 машин столкнулись на КАД у Кудрово. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП с участием сразу 12 автомобилей произошло на Кольцевой автодороге Петербурга. При этом все началось с одной аварии с двумя машинами. Но потом сработал эффект домино и число участников дорожного инцидента стало расти один за другим. Каждый водитель считал долгом притормозить и поглазеть на произошедшее, создавая аварийную обстановку.

- Вчера вечером произошло массовое ДТП на внешней стороне КАД возле Кудрово. Началось все с небольшой притертости двух машин. Но пока ждали ДПС набралось уже 12 участников, - пишут автомобилисты в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом машины собрались не «в кучу», а стояли группками по две-три. Самое обидное, отмечают участники массовой аварии, все могло закончится куда как более мирно. Если бы водители выполняли требования правил дорожного движения и убирали бы машины на обочину после фиксации последствий ДТП на фото. Это правило работает при отсутствии пострадавших и не более двух участников аварии.

- Люди! Если вы поцарапали бампер или разбили фару, сваливайте на обочину и оформляйте европротокол. Или ждите ДПС с края дороги. Целее будете и вы, и ваши машины! - призывают водителей владельцы пострадавших авто.

Сейчас в обстоятельствах массового ДТП разбирается полиция. Данные о пострадавших уточняются.