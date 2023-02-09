Быть в курсе: что изменится в работе городского транспорта Петербурга в 2023 году

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ, НО МОЖНО ЭКОНОМИТЬ

С 1 января 2023 года в Петербурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Это касается метро, наземного транспорта и электричек. Так, проезд в метро по жетону вырос до 70 рублей, в автобусе, троллейбусе и трамвае - до 65 рублей. Но возможность экономии осталась самым выгодным вариантом для жителей и гостей города станет оплата проезда по карте «Мир» или Единой картой петербуржца (ЕКП). В этом случае стоимость проезда для пассажиров подземки составит 47 рублей (выгода до 25 рублей от базового тарифа).

Кстати, если раньше экономить при оплате отечественной картой или ЕКП можно было только на поездках в метро, то сейчас снизить стоимость проезда можно и в городских автобусах. Размер скидки будет зависеть от способа оплаты проезда – «пластиком» или картой в смартфоне.Так, выгода при оплате ЕКП в автобусах составит 23 рубля от «гостевого» тарифа, если платить пластиковой картой, и 25 рублей – при оплате ЕКП через мобильный Pay-сервис в смартфоне. При оплате пластиковой и загруженной в телефон национальной картой «Мир»выгода в наземном транспорте составит 22 и 24 рубля от «гостевого»тарифа.

Чтобы загрузить карту «Мир» или ЕКП в смартфон на базе Аndroid, необходимо воспользоваться одним из мобильных платежных сервисов - MirPay, SamsungPay или SberPay. Подробнее об условиях получения скидки можно узнать на сайте российской платежной системы.

Возможностью экономии петербуржцы активно пользуются. Так, в 2022 году каждая 6-я поездка в метро оплачивалась отечественной картой, каждый 10-й горожанин использовал Единую карту петербуржца. В этом году экономить будетеще проще благодаря новым технологическим решениям для безналичной оплаты проезда в транспорте Санкт-Петербурга.

НОВЫЕ РАЙОНЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

Петербург активно застраивается и городские власти решают одну из главных проблем новых жилых районов - улучшают транспортную доступность. В Комитете по транспорту сообщили, что новые маршруты появятся в Приморском, Выборгском, Московском и Адмиралтейских районах города, будет увеличено количество рейсов на маршрутах в Пушкинском районе. Кроме того, в микрорайоне Новосергиево запустят беспересадочный транспорт к станции метро «Проспект Ветеранов». Он появится после открытия движения по улице Бориса Шмелева.

В 2023 году будут усилены маршруты, которые пользуются наибольшим спросом среди петербуржцев. Так, впервые организовали автобусное движение в Василеостровском, Пушкинском и Красносельском районах. Для жителей намывных территорий Васильевского острова обеспечено движение нового автобусного маршрута №220. А для обслуживания обитателей микрорайона «Пулковское» заработали маршруты №232 и №236. В Шушарах для жителей было организовано движение автобусов №190, №281, №34 и №385. А для беспересадочной связи микрорайона «Славянка» со станцией метро «Звездная»внесены изменения в маршрут №197.

«ЛАДОЖСКУЮ» ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

Это произойдет 1 марта 2023 года, после чего общественный транспорт в Петербурге будет работать по новой схеме. Для пассажиров откроют дополнительные маршруты, изменят трассы и сократят интервалы движения наземного транспорта. Так, от метро «Ладожская» до площади Александра Невского начнет курсировать бесплатный трамвай № 30. Дополнительные автобусы №№ 24М и 27М будут довозить пассажиров от площади Александра Невского до проспекта Косыгина и далее до остановок «Хасанская улица» и «Белорусская улица». Изменятся автобусные маршруты №№ 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222 и трамвай № 39. Кроме того, совместно с Комитетом по транспорту Ленинградской области принято решение изменить 10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов.

Чтобы общественный транспорт не стоял в пробках, на мосту Александра Невского для бесперебойного движения трамваев будет создана выделенная полоса. На Заневском проспекте появится еще одна выделенная линия - для безрельсового транспорта.

ЭВАКУАЦИЯ И ТЕХОСМОТР ПОДОРОЖАЛИ

С 1 января 2023 года в Петербурге выросли тарифы на эвакуацию автомобиля, а также стало дороже хранить его на штрафстоянке. Цены поднялись до 3251 рубля за эвакуацию и на 8,2-8,6 % в зависимости от категории ТС - за штрафстоянку. Также почти в два раза - до 1543 рублей - вырос предельный размер платы за техосмотр. Больше чем в два раза вырастет и плата за осмотр мототранспортных средств - с 294 рублей до 515.

ЗОНА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ РАСШИРИТСЯ

С 1 июля 2023 года откроется зона платной парковки в Петроградском районе, а следом 1 октября - на Васильевском острове. В нее войдут все улицы обеих районов. Это будут либо платные парковки с синей разметкой и знаком, либо знаки «Остановка и парковка запрещена».Поблажек для служебного транспорта не будет, льготные тарифы распространяются только на жителей тех улиц, где установлены платные парковки.

Пока тарифы на платных парковках фиксированные – 100 рублей в час. Можно приобрести абонемент на месяц, он обойдется водителю легкового автомобиля в 20 тысяч рублей или на год - за 180 тысяч рублей. Первые 15 минут - бесплатные.