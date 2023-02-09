МегаФон: курорт «Игора» стал самым популярным в Ленобласти

Курорт «Игора» стал самым популярным в Ленобласти. Фото: freepik.com.

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%.

Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманская область, Камчатка и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул. В Ленинградской области самым популярным среди клиентов компании стал курорт «Игора».

Сокращение авиасообщения с европейскими странами, традиционными для горнолыжного отдыха, заставило туристов обратить внимание на новые направления. В период новогодних праздников турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

При этом инфраструктура российских курортов активно развивается вместе с ростом спроса на активный отдых. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны -турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – объем интернет-трафика на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» - они выросли на 47% - и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.

Гости и жители Северной Столицы среди всех горнолыжных склонов Ленобласти чаще других выбирали «Игору». По снежным трассам этого курорта прокатилось более 100 тысяч абонентов МегаФона. В топ-3 также вошли туристические комплексы «Туутари-Парк» и «Охта Парк». Количество посетителей каждого превысило 30 тысяч человек. Активнее всего на горнолыжные курорты Ленобласти ехали гости из Москвы – 30% от общего числа визитерского трафика.

Статистика показывает, что лыжники и сноубордисты на склонах Ленинградской области прокачали около 100 тысяч ГБ мобильного интернета. Такого количества трафика хватит, чтобы одному абоненту ежедневно на протяжении двух лет смотреть в HD качестве культовую мелодраму «Завтрак с видом на Эльбрус».

«В зимний период горнолыжка становится основной точкой притяжения как для туристов, так и для гостей региона. Мы отмечаем существенный рост мобильного трафика на курортах области, особенно в новогодние каникулы. Для максимального комфорта наших абонентов мы постоянно улучшаем качество сети: за прошлый год установили и модернизировали более 400 объектов связи в Ленобласти» – отмечает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге.

В целом, по стране, мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

Аналитики отмечают, что более 90% абонентов во время активного отдыха пользуются мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общаются в соцсетях и мессенджерах, делятся контентом и смотрят видео – именно на эти активности приходится более 60% от общего мобильного трафика. Самые популярные сервисы у абонентов – YouTube, ТикТок и Telegram, вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.