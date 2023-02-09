Аннулируют водительские удостоверения: Чем кончатся массовые облавы на автошколы Петербурга

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" 92.0 FM громкое дело о взятках в петербургских МРЭО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никогда такого не было, и вот опять. В пяти автошколах Петербурга второй день идут масштабные обыски по уголовному делу о продаже водительских прав. На получении денег попались минимум два межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) при ГИБДД. Задержали одного из экс-руководителей инспекции, который выдавал удостоверения всем, кто или ленился учиться, или был необучаемым и мог позволить заплатить за экстерн от 65 до 160 тысячи рублей. Автоэксперт Дмитрий Попов в эфире «Радио Комсомольская правда» на 92.0 FM предположил, что все участники рынка и так знали о «серых» схемах.

- Эти автошколы намеренно занижали цену за обучение. 13-20 тысяч рублей. Ежу понятно, что на деле инспекторы просили доплачивать им сверх договора. Я недавно изучил рентабельность автошкол. Считал и аренду помещения, и площадки для вождения, и коммуналку, и зарплату инспекторов. У меня вышло, что плата за обучение должна быть минимум от 36 тысяч рублей. Только тогда будет рентабельность. И срок подготовки нельзя сокращать до двух-трех месяцев. По закону обучение должно длиться два раза в неделю по четыре академических часа. Итого это минимум четыре месяца занятий, - настаивает автоэксперт.

Дмитрий Попов предлагает разорвать сотрудничество автошкол и МРЭО для более честной сдачи экзаменов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как считает Дмитрий Попов, ни одна из 180 автошкол в Петербурге и Ленобласти не выполняет в полном объеме свои обязанности по обучению людей. Это и есть корень взяточничества.

- Инспектор идет в автошколу для хорошего заработка, а не обучения людей. У них есть конкретные схемы, как разводить учеников. Да и программа подготовки инспекторов у нас никчемная. Приходишь в уважаемый вуз и просто платишь деньги. А там тебе все равно поставят «удовлетворительно» и выдадут справку, что ты теперь инструктор. А потом отвозишь авто на экспертизу и платишь за переоборудование педалей. И все, никто тебя ничему не учил. Ни педагогике, ни теории, ни приемам вождения. И дальше все идут за деньгами в автошколы, - возмущается Попов.

По словам автоэксперта, в автошколах Петербурга давно принято брать деньги сверху договора - за дополнительные часы, без которых вас не допустят к экзамену. Фото: Артем КИЛЬКИН

Да и саму школу нужно выбирать с умом, просит автоэксперт. Например, смотреть на количество часов в договоре, отведенных именно под вождение в городе – не менее 56, согласно утвержденной правительством программе.

- Если зайдете на сайт ГИБДД, там есть ссылки на все лицензированные школы. Но не все из них чистые на руку. У некоторых ценник 18 тысяч рублей. Выбирайте лучшую, а не ту, что ближе к дому. Жаль, что контролируют и проверяют автошколы с ленцой. ГИБДД в этом плане не надзорный орган. Тут вопросы к комитету по образованию. Но там лишь один человек на 180 школ. У него нет возможности всех проверить.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Как избавиться от взяточничества при сдаче на водительские права?

- Надо, чтобы человек самостоятельно через «Госуслуги» пошел в ГИБДД и записался на сдачу экзамена. Нужно разорвать цепочку между школами и МРЭО, - считает автоэксперт Дмитрий Попов. – Пусть автошколы решают образовательную задачу, а не подсказывают доброго инспектора, готового получить взятку. И видео самих экзаменов нужно сохранять. Если человек попадает в ДТП в первые два года, то поднимать архивы записей, анализировать их. Оценивать, за какие заслуги дали права. И будут видны все нарушения. Не удивлюсь, если сдача на права с сотрудником ГИБДД у многих длится около 15 минут. Норма – минимум 40 минут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С получателями взяток все более-менее понятно – им грозят штрафы, исправительные работы и даже колония. Но отнимут ли права у тех, кто их нелегально получил?

- Им аннулируют удостоверения, эта процедура прописана в законе, - подчеркивает Дмитрий Попов. – Кроме этого мои источники прогнозируют, что в городе начнутся репрессии в отношении автошкол, которые ставят очень низкую цену на обучение.

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