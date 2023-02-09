Кредиты, вклады и социальная повестка: Сбер подвел итоги работы в Северо-Западном регионе

Сбер подвел итоги работы в Северо-Западном регионе. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в Северо-Западном федеральном округе превысил 1,2 триллиона рублей. За 2022 год рост составил 16%.

- Минувший год был непростым, он неоднократно испытывал нас на прочность. Банк корректировал свою работу в зависимости от обстоятельств, адаптировался к новым рыночным условиям и экономическим вызовам, поэтому итоги года можно назвать неплохими, - рассказал заместитель председателя правления Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

ИПОТЕКА СТАЛА ДРАЙВЕРОМ

В прошлом году розничный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО достиг 1,4 трлн рублей, а в Петербурге - 739 млрд рублей. Драйвером кредитования по итогам года остается ипотека. В 2022 году портфель ипотечного кредитования увеличился на 16% и достиг 934 млрд рублей. По Санкт-Петербургу портфель увеличился на 18% – до 564 млрд рублей (это 60% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка).

Ощутимо вырос объем выдачи кредитов по программам льготной ипотеки. В Петербурге по программе «Господдержка 2020» в прошлом году выдано на 54,5 млрд рублей (рост 17%), в том числе семейной - на 37 млрд рублей (рост 87%). Также отделения Сбербанка на Северо-Западе в 2022 году выдали 300 льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на сумму 2,8 млрд руб.

СТРОЙКА С ЭСКРОУ

По итогам 2022 года в Сбере вырос портфель кредитования застройщиков в Северо-Западном федеральном округе. Объемы превысили 310 миллиардов рублей - с их помощью банк финансирует строительство 3,5 миллиона квадратных метров в регионе.

- Такой динамике поспособствовали ипотечные кредиты с господдержкой, а также механизм эскроу-счетов, - добавил Анатолий Песенников.

ВКЛАДЫ - В РОСТ

Жители Северо-Запада России в 2022 году активно размещали свои средства на депозитах Сбербанка - общий объем превысил планку в 2 трлн рублей. По сравнению с 2021 годом рост составил 157%. Половина этой суммы - 1 трлн - пришлась на Санкт-Петербург, это на 175% больше, чем в 2021 году.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Общий объем выдач корпоративным клиентам в Сбере в 2022 году составил 944 млрд рублей, 367 млрд из которых приходится на Петербург и Ленобласть. Лидеры по объему и динамике - компании лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительство и металлургия.

- Больше всего у бизнеса были востребованы льготные кредиты с господдержкой. Всего в 2022 году по программам с господдержкой и реструктуризации клиенты банка в СЗФО получили 89,4 млрд рублей, - продолжил Анатолий Песенников.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Сбербанк продолжает работать на рынке регионального госсектора, участвуя в программах государственно-частного партнерства и концессионных соглашениях. В прошлом году реализация социально-значимых проектов велась в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областях. В целом на финансирование лизинга в транспортных проектах было направлено порядка 9 млрд рублей. Также в регионах Сбер активно внедряет цифровые решения. К примеру, в 23 поликлиниках Ленинградской области при помощи роботизированного обзвона проводится дистанционный мониторинг пациентов, помогает в этом платформа СберЗдоровье. Решение позволяет отслеживать изменения показателей здоровья и вести надомное сопровождение пациентов

- Несмотря на ситуацию неопределенности останавливаться в развитии нельзя. Мы видим, что положительную динамику показывают те компании, которые вовремя занимаются трансформацией бизнеса. И мы готовы помогать нашим клиентам развиваться, внедряя новые цифровые технологии и разработки, - подытожил Анатолий Песенников.