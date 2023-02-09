Петербург стал вторым в рейтинге качества жизни регионов России

Жители Петербурга также остаются довольными досугом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России подведены итоги рейтинга субъектов РФ по качеству жизни за 2022 год. Санкт-Петербург стал вторым в этом рейтинге и вошел в десятку лучших городов по 53 показателям. Напомним, годом ранее город занимал четвертую позицию.

- Уже в течение нескольких лет мы прилагаем усилия, чтобы повысить качество жизни петербуржцев и комфортность городской среды. За это время получила развитие дорожная и транспортная инфраструктура, сокращен дефицит социальных объектов, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Петербург сохраняет лидирующие позиции по количеству самозанятых граждан. Их уже более 430 тысяч человек. Также город стал лидером по показателю средней продолжительности поиска работы – безработные петербуржцы стали вдвое быстрее находить занятие по душе. А уровень безработицы в Северной столице составляет всего 2% - он самый низкий среди всех регионов.

Жители Петербурга также остаются довольными досугом. 96% петербуржцев назвали как минимум один объект культурно-досуговой сферы в своих районах. Многие по достоинству оценили создание домов молодежи «Квадрат». Их посещают более 2000 человек в месяц.