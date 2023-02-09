До конца года в метро Петербурга установят 67 новых аппаратов для проездных

после сканирования билета автомат сразу определяет его вид. Фото: Юлия ШМАКОВА

В вестибюлях станций метро Петербурга появились новые аппараты с сенсорными экранами. Гаджеты помогут сэкономить время оплаты и забыть об очередях. Модель устройства и все аппараты были созданы отечественной группой компаний «ЭЛСИ», закупка обошлась в 18 миллионов рублей. Но так ли хороша новинка?

- Решил воспользоваться новым аппаратом на «Старой Деревне». Приложил карту к окошку, подтвердил выбор билета, но до оплаты не дошло. На экране появилось: «Требуется перезагрузка оборудования». Пришлось звать сотрудников метро, а потом обратиться в кассу, - рассказывает читатель «Комсомолки».

В социальных сетях народ сомневается в необходимости аппаратов и напоминает о других проблемах с оплатой:

«QR-код лучше бы для оплаты ввели. Еще и большая часть турникетов после оплаты карты не принимает».

«В метро оформить проездной и пополнить его можно через кассу. Почему такие автоматы стоят там, где и без них все можно сделать?»

Сотрудники подземки настроены оптимистичнее.

- Преимущество в том, что после сканирования билета автомат сразу определяет его вид. Владелец проездного может не тратить время на поиск своей категории. В отличие от старой модели, новый аппарат не выдает чек - его можно получить с помощью QR-кода, - объяснили в петербургском метрополитене. - Жалобы от пассажиров к нам не поступали, проблемы с оплатой не зафиксированы. Мы не считаем, что отсутствие оплаты наличными является проблемой. Сейчас везде происходит расчет банковскими картами, а если вы желаете оплатить наличкой, рядом всегда есть касса.

«Комсомолка» потестировала новый аппарат. Все красиво и удобно. Но есть и минусы: устройство не принимает наличные. Скорость оплаты осталась прежней.

По соседству с новым гаджетом расположились старые модели. Прощаться с ними метрополитен не спешит - у каждого предшественника есть свой срок использования. В течение нескольких лет старые аппараты утратят функции, и их заменят новыми.

КОНКРЕТНО

17 новых аппаратов уже стоят на станциях Петроградского, Невского, Центрального, Адмиралтейского, Калининского районов.

Еще 17 штук появятся весной.

Всего 67 гаджетов будет работать в подземке до конца года.