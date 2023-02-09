Госларек по-петербургски: 42 процента прессы под кофе с молоком

На улицах будут стоять не разномастные домики, а современные одинаковые павильоны. Фото: Олег ЗОЛОТО

О реформе киосков с прессой по модели Москвы заговорили еще четыре года назад. Петербург задумал создать сеть государственных ларьков и сдавать их в аренду добросовестным распространителям прессы. По замыслу, это должно избавить город от овощных развалов на льготных земельных участках и кафетериев под прикрытием одной газетки, сделать жизнь честных предпринимателей комфортнее, а доступ читателей к периодике - проще.

А еще это просто красиво: на улицах будут стоять не разномастные домики, а современные одинаковые павильоны площадью 15 квадратов. И даже если распространитель проштрафится и вместо свежей прессы начнет продавать свежие фрукты, суд да бульдозер не понадобятся - освободить павильон можно будет легко и быстро.

Распространитель не только сможет занять вспомогательным видом деятельности (например, общепитом) 30 процентов площади павильона, но и отвести почти половину оставшихся 70 процентов под сопутствующие товары типа открыток и сувениров. Итого сугубо прессе останется 42 процента всей площади.

- Такие правила идеальны - получится полезный комплексный торговый объект, - рассуждает гендиректор ГК «Кардос» Олег Бережной. - Зашедший за кофе неизбежно обратит внимание на свежую прессу, а зашедший за газетой непременно почувствует манящий запах кофе. И все от этого только выиграют.

Бумажная работа, которая запустит сеть госларьков, почти завершена. Открытие первых ожидается летом 2023 года.

- Уже заказаны первые 10 павильонов. Они точно появятся на улицах этим летом, - заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) депутат ЗакСа Наталия Астахова. - Павильоны будут собирать силами ФСИН (т.е. руками заключенных. - Прим. ред.).

Правда, есть и риски. Распространители переживают, что павильоны поставят не в самых проходных местах - считай, потратят бюджет зря, ведь киоск на отшибе не окупится - даже модный, с кофе и сливками.

- Чтобы поставить павильоны в хороших местах, нужно решительнее освобождать трафиковые участки от нарушителей, - предлагает Бережной. - Плюс важно скорректировать схему размещений и при надобности оперативно расширить границы маленьких участков до 15 квадратных метров.

Второе опасение касается торгов. Как определить честность претендента на госларек загодя? Детальный список критериев власти и бизнес составляют совместно. В успехе проекта предприниматели не сомневаются - продуктивный открытый диалог уже налажен.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир РЯБОВОЛ, председатель комитета по печати Санкт-Петербурга: Договор с нарушителями будем расторгать сразу

- Создание региональной сети НТО для распространения прессы - логичный шаг, который позволит одновременно с увеличением количества павильонов при государственном участии усилить степень контроля на этом достаточно конкурентном рынке. Как мы надеемся, этот шаг позволит существенно снизить использование социально значимых объектов в целях, не предусмотренных соответствующими нормами. Предполагается усилить контроль и над соотношением периодической печатной продукции и сопутствующих товаров. Благодаря тому, что сдается не земельный участок, а павильон, причем находящийся в городской собственности, лишить нарушителя возможности вести незаконную торговую деятельность можно в очень короткие сроки вместо затратных по времени судебных разбирательств, касающихся демонтажа павильонов. Можно провести грубую аналогию со съемной квартирой: жильцы нарушили требования собственника, установленные договором, - хозяин вправе расторгнуть этот договор и добиться освобождение занимаемого помещения в кратчайшие сроки. С новой системой есть все основания полагать, что сферу распространения печатной прессы удастся вывести в зону более прозрачного правового регулирования.

КОНКРЕТНО

301 павильон 15 «квадратов» каждый - появится в Петербурге в ближайшие годы

616 млн рублей - первоочередные расходы города на создание сети

118,9 млн рублей - доходы города в год

4 года - окупаемость вложений

200 рабочих мест - появится благодаря сети

(По данным Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга на 2022 год.)