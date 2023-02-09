Как теперь рассчитывают субсидии и компенсации за ЖКУ в Петербурге

Компенсация за январь в полном объеме придет в феврале. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему жилищные компенсации в январе оказались маленькими, чем они отличаются от субсидий и почему больше не будут одинаковыми каждый месяц? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) ответила директор городского центра жилсубсидий (ГЦЖС) Наталья Летенко.

В чем разница между субсидией и компенсацией? Первую гражданам платят до наступления срока оплаты жилья и услуг ЖКХ, вторую - после. Субсидию необходимо поэтапно погашать, а компенсацию предоставляют безвозвратно.

Субсидиями помогают семьям, у которых счета за ЖКУ превышают 14 процентов дохода. Заявку нужно подавать в ГЦЖС.

- Учитывается совокупный доход семьи - зарплаты, алименты, пособия по уходу за детьми, стипендии, - объяснила Летенко. - Бывает, что подающие на субсидию граждане относятся еще и к льготным категориям - многодетным, ветеранам, инвалидам. Тогда они могут получать одновременно льготы и субсидии. Льготы оформляются индивидуально через МФЦ.

Компенсация с 1 января рассчитывается по-новому. Раньше сумма компенсации была усредненной и зависела от числа членов семьи и площади жилья, норматива потребления и сезона.

- Теперь сумму всех платежных документов автоматически разделят на число членов в семье и долю льготника компенсируют в размере 50 процентов. Компенсация не будет всегда одинаковой, ведь станет зависеть от фактического объема потребления, и это справедливо, - разъяснила Наталья Летенко.

Многие заметили, что в январе компенсация была в два раза меньше, чем в декабре.

- Ничего не сократилось, просто в январе был авансовый платеж в размере 40 процентов от декабря. Мы осуществили плавный переход, чтобы январь не оказался провальным и жители не сидели без выплаты. Компенсация за январь в полном объеме придет в феврале, а остаток 40-процентной выплаты жители получат в июне, - добавила директор ГЦЖС.

БЛИЦ-ОПРОС

Отвечает директор городского центра жилсубсидий (ГЦЖС) Наталья ЛЕТЕНКО:

Что если не получил льготу по ЖКХ?

Надо позвонить в городской районный центр и проконсультироваться.

Кому положены компенсации за капремонт?

Людям старше 70 лет компенсируют 50 процентов, лицам старше 80 лет - 100 процентов.

Всем ли пенсионерам положены компенсации?

Нет, только тем, кто относится к льготной категории (ветеран, инвалид, ветеран труда и другие).

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8 (812) 246-18-16 - ГЦЖС.

8 (812) 241-41-41 - горячая линия по вопросам компенсаций.