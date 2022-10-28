Зуб за зуб: Стоматологи рассказали о самых популярных способах вернуть улыбку

Отсутствие зубов влечет за собой не только эстетические проблемы, но и серьезные болезни. Фото: предоставлено клиникой «Бюджетная стоматология».

Жить без зубов и врагу не пожелаешь! Виной тому возраст, травма или еще какая-то напасть итог один - человек получает целый букет неприятностей, начиная от эстетических проблем и заканчивая серьезными болезнями.

Современное решение проблемы - поставить себе зубной протез. Но как его выбрать? Ведь от типа зависит его удобство и цена. «Комсомолка» поговорила с экспертами из клиники «Бюджетная стоматология» и узнала все о двух самых популярных способах вернуть себе утраченные зубы.

НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ

Восстановление зубов несъемными протезами - удобный и надежный способ получить красивую улыбку на десятилетия. Длительность этого процесса полностью компенсируется красотой и многолетней службой искусственных зубов.

Главное отличие этого метода от других - способ фиксации протезов. Изделие крепится к уцелевшим зубам или костной ткани челюсти специальной фурнитурой или застывающими материалами (цементными смесями или клеевыми составами). После установки конструкция не снимается и никуда не денется совсем как настоящие зубы.

Стоматологи часто советуют именно этот способ протезирования из-за долгого срока службы, надежность, красоту, простоту использования и гигиены, а также равномерную нагрузку на кости челюсти.

Однако, чтобы восстановить зубы этим способом придется запастись терпением. Иногда процесс может занимать до полугода. Стоимость протезирования состоит из нескольких слагаемых: вида сырья и его производителя, типа протеза и выбранного метода фиксации и, конечно, квалификации сотрудников клиники.

Пациенты, обратившиеся в клинику «Бюджетная стоматология» за установкой несъемных зубных протезов, получают несколько важных преимуществ. Это участие в различных акциях и выгодных предложениях, самые низкие цены на несъемные протезы в Санкт-Петербурге, высокую квалификацию врачей-стоматологов узких специализаций, а также гарантию от 6 месяцев на все виды работ.

Восстановление зубов несъемными протезами - это удобный и надежный способ получить красивую улыбку на десятилетия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АКРИЛОВЫЕ ПРОТЕЗЫ

Другой популярный способ - акриловый протез. Это недорогой, эффективный, а иногда - единственно возможный способ восстановить улыбку при полном или частичном отсутствии зубов. Сама конструкция состоит из полимерной основы и устанавливаемых в нее искусственных зубов из твердого, износостойкого пластика или керамики.

Основное отличие от других видов протезирования - возможность снятия протеза и способ его установки. При надевании на гребень десны полимерная основа «выдавливает» воздух и присасывается к слизистой оболочке ротовой полости. Еще есть некоторые типы конструкций, которые крепятся к соседним, целым зубам металлическими дужками в виде крючков.

Специалисты рекомендуют ставить акриловый протез на верхнюю или нижнюю челюсть в случаях, если у человека полностью отсутствуют зубы на челюсти из-за травмы или преклонного возраста, невозможно применить другой способ восстановления зубного ряда из-за физиологических особенностей или противопоказаний, а также если протез из акрила нужен как временная замена.

Ортопедическую конструкцию с базой из акрила изготавливают в двух основных вариантах: полной или частичной. В первом случае протез полностью заменяет утраченные зубы на челюсти. Если отсутствует один или несколько зубов, их заменяет частичный аналог, который крепится вакуумным способом или крючками.

Акриловые протезы - это недорогой и эффективный способ вернуть потерянные зубы. Фото: freepik.com.

Особенностями такого изделия из акрила является гибкая, полупрозрачная основа. Она имеет десятки оттенков, которые внешне полностью имитируют цвет тканей десен. Врач-стоматолог может подобрать тон искусственных зубов, при котором протез практически незаметен собеседнику даже при разговоре на близком расстоянии. Также стоит помнить, что из-за физиологических особенности строения черепа к верхней челюсти протез крепится надежнее, чем к нижней, а для фиксации полного изделия используют специальную пасту.

Люди выбирают акриловые зубные протезы по причине их доступности - искусственные конструкции из мягкого пластика дешевле, чем имплантация, бюгели или нейлоновые аналоги. Также плюсом является скорость изготовления - первая примерка происходит уже при следующем посещении стоматолога. Сам же процесс не требует дополнительной болезненной и травмирующей обточки уцелевших зубов. А еще протез не занимает много времени и усилий на надевание, снятие и чистку и легко ремонтируется.

На цену акрилового протеза влияет производитель материала, вид и сложность конструкции, а также способ крепления.

Специалисты «Бюджетной стоматологии» с многолетним опытом работы уже более 10 лет устанавливают пациентам качественные и недорогие акриловые протезы в Санкт-Петербурге. Клиника также оказывает бесплатные профилактические осмотры для своих клиентов и предлагает самые низкие цены в городе. Высокое обслуживание в стоматологии подтверждено «народным рейтингом» и в отзывах на Яндексе.