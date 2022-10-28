Просто о сложном: Tele2 рассказала петербургским школьникам о технологиях искусственного интеллекта. Фото: пресс-служба Tele2.

Санкт-Петербург – Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Академией цифровых технологий» Санкт-Петербурга провел вторую тематическую лекцию для школьников в рамках образовательного проекта #НЕСЛОЖНО. О современных технологиях в бизнесе учащимся рассказала Наталья Гафурова, отвечающая в Tele2 за автоматизацию продаж товаров и услуг.

27 октября Наталья Гафурова провела лекцию об отдельном направлении IT-отрасли – искусственном интеллекте. Она объяснила, что это за технология, в чем ее преимущества и ограничения. На проектах из практики мобильного оператора Наталья показала школьникам, как технология может сделать жизнь людей в современном мире удобнее, а бизнес – эффективнее.

Эксперт Tele2 также рассказала, какие специалисты требуются в телекоммуникационных и IT-компаниях. В частности, она развеяла миф о том, что IT – исключительно мужская профессия. С каждым годом в отрасль приходят все больше женщин, которые активно занимают позиции инженеров, программистов и управленцев.

Фото: пресс-служба Tele2.

- Сейчас сложно кого-то удивить чат-ботами или голосовыми помощниками, которые могут поддержать диалог, записать вас к врачу, в парикмахерскую или порекомендуют музыкальный трек, - прокомментировала руководитель направления по автоматизации продаж товаров и услуг Tele2 Retail Наталья Гафурова. - В основе этих сервисов лежит технология машинного обучения. В Tele2 мы также активно используем эти решения. Например, в розничной сети благодаря внедрению речевой аналитики и видеомониторинга на основе искусственного интеллекта мы увеличили продажи на пять процентов. Это отличный результат в масштабах страны. Поэтому в нашей отрасли сегодня востребованы специалисты, разбирающиеся в современных технологиях: программисты, аналитики BigData, проектные менеджеры. Уверена, что такими специалистами вскоре станут многие из гостей прошедшей встречи.

Напомним, это уже вторая лекция Tele2 в рамках проекта «Академии цифровых технологий» –образовательной площадки #НЕСЛОЖНО. Ранее с лекцией об устройстве мобильных сетей выступила Рима Стрельникова, руководитель департамента эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2. В новом учебном году встречи и лекции посвящены развитию телекоммуникационных систем, информационных технологий и услуг связи.

ГБНОУ «Академия цифровых технологий»– современное образовательное пространство, в котором петербургские школьники могут овладевать инженерными и рабочими специальностями в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства, журналистики и экономики. В сентябре 2022 года Tele2 заключила соглашение о сотрудничестве с образовательным учреждением. Партнеры наметили серию совместных мероприятий, которые помогут учащимся в выборе будущей профессии.