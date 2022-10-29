Сотрудники Архива научно-технической документации украсили Тамбовскую улицу в рамках «Доброго субботника»

Кедры стали символической капсулой времени для всех участников акции. Фото: Архивный комитет Санкт-Петербурга

По всему Петербургу 29 октября прошла акция «Добрый субботник» - общегородской день благоустройства. Администрации районов и общественные организации подготовили интерактивные мероприятия, мастер-классы, организовывали прием отходов и экскурсии, убирали листву и ликвидировали несанкционированные свалки. А сотрудники Центрального государственного архива научно-технической документации Петербурга в день благоустройства решили устроить настоящий праздник и объединить сразу две акции – «Добрый субботник» и «Кедры России». Они торжественно высадили 11 вечнозеленых деревьев на территории своего учреждения на Тамбовской улице. На праздник попали журналисты «Комсомолки» и первые лица города.

- Петербург достаточно хорошо убирают, он чистый и ухоженный, но очень важна причастность всех людей к улучшению его вида, - отметил в разговоре с «КП-Петербург» председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, который также принял участие в высадке хвойных деревьев на Тамбовской улице. – Когда петербуржцы вместе убирают территорию, они чувствуют свою причастность к тому, как выглядит город. Люди начинают относиться к нему более бережно.

Александр Бельский отметил, что причастность всех людей к улучшению вида Петербурга важна. Фото: Архивный комитет Санкт-Петербурга

Благодаря городским субботникам, росту осознанности людей и изменению отношения к проблемам экологии Петербург уже стал гораздо чище, чем был несколько лет назад. Это отметил и глава архивного комитета города. Петр Тищенко до 2020 года работал в комитете по труду и занятости населения. В его обязанности в том числе входила работа с молодежью.

С 1994 года в Петербурге работает программа временной занятости для молодежи. К уборке города привлекали до 17 тысяч подростков, чтобы ребята получили трудовой опыт и принесли пользу Северной столице.

- В истории нашего города был период, когда петербуржцы не чурались выбрасывать мусор прямо из своих окон. И вот тогда около одного из домов на Бухарестской улице постоянно валялись фантики, бутылки, бумажки, а дворники ничего не могли с этим сделать, - поведал «Комсомолке» Петр Тищенко. – К этому делу привлекли подростков, в том числе живущих в этом самом доме. Они начали наводить порядок и были в восторге от результатов своего труда, но через некоторое время на красивом газоне вновь начал появляться мусор. Ребята были поражены, это же их труд! Они провели конкурс на самый грязный подъезд, повесили плакаты с информацией о нем и привлекли внимание общественности. Жители пришли в чувства, и в доме был восстановлен порядок. Когда человек вложил свой труд, он начинает совершенно иначе относиться к своему городу и его красоте.

Кедры сделают воздух у здания архива чище и свежее. Фото: Архивный комитет Санкт-Петербурга

Глава архивного комитета отметил, что кедры будут радовать не только тех, кто их посадил, но и тех, кто будет здесь работать через десятки лет, кто придет сюда за получением ценной информации для научного труда или исследования. Кедры – настоящая капсула времени. Ею деревья стали еще и потому, что в посадке саженцев архивистам помогали их дети.

- Теперь газон, на котором просто росла трава, будет украшен сибирскими кедрами. Эти деревья очень хорошо приживаются в нашем регионе, – рассказала руководитель Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга Фаина Недбай. – Саженцы нам подарил питомник в рамках акции «Кедры России». Были соблюдены все инструкции. Мы использовали песок, камень, грунт – все, как положено. Директор питомника лично проследил за высадкой.

Архивисты целыми днями вынуждены изучать документы. Сибирские кедры станут для них настоящим исцелением, ведь хвойные деревья являются рекордсменами по выделению фитонцидов, которые убивают болезнетворные организмы и оказывают оздоравливающий эффект на человека. Теперь сотрудники архива смогут насладиться свежим воздухом прямо около своих рабочих мест.