В 2022 году объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка на Северо-Западе достиг 6 млрд рублей. Фото: freepik.com.

В 2022 году объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка на Северо-Западе достиг 6 млрд рублей, из них более двух миллиардов приходится на Санкт-Петербург. Количество транзакций с помощью QR выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Сервис SberPay QR подходит для приёма оплаты как небольшим торговым предприятиям и курьерам, так и крупным сетевым компаниям. Сегодня уже около 100 тысяч торгово-сервисных точек по всему СЗФО подключили эту опцию. Для бизнеса отсутствие платы за обслуживание и сниженный тариф – это дополнительная экономия. А для покупателей – простой и безопасный способ оплаты даже без физической банковской карты.

Наибольшую популярность, если судить по объёму платежей, сервис приобрел среди предпринимателей Санкт-Петербурга (более 2,5 млрд руб), Ленинградской области (более 402 млн руб) и Республики Коми (свыше 360 млн руб).

При оплате по QR-коду со SberPay клиент сохраняет все преимущества физической карты — это безопасность и начисление бонусов программы лояльности СберСпасибо. При этом саму карту необязательно носить с собой, оплатить покупку можно с помощью мобильного телефона. Для этого отсканируйте QR-код камерой телефона, перейдите по ссылке в приложение СберБанк Онлайн или банка-партнёра и подтвердите оплату.

Функционал оплаты по QR-коду доступен не только держателям карт Сбербанка, но и некоторых других банков.

Уже сейчас QR-код можно отсканировать более чем с миллиона терминалов по всей стране. При этом сам процесс покупки становится не только удобным, но и полностью безопасным.