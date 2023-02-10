Депутат и бизнесмен Марк Горячев пропал в 1997 году. Фото: кадр из программы "Час пик" телекомпании ВИД/канал ОРТ

В Петербурге спустя четверть века раскрыли убийство депутата Госдумы и бизнесмена Марка Горячева. Известный на тот момент политик и предприниматель бесследно исчез в 1997 году. А через некоторое время в Ленобласти было найдено обезглавленное тело без рук. Но с Горячевым этот эпизод официально не связали. Пропажа бизнесмена стала «глухарем», как на сленге следователей называют нераскрытые дела. Однако, в 2023 году все изменилось.

- Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Других официальных подробностей в ведомстве не приводят. Но, по данным источника spb.kp.ru, речь идет именно о Горячеве. Он пропал в марте 1997 года. Предварительно, депутат был похищен у Торжковского рынка в Приморском районе Северной столицы. После этого бизнесмена отвезли за город и задушили.

Позднее неподалеку был обнаружен частично расчлененный труп, но официально тело Марка Горячева до сих пор числится не найденным.

Напомним, что бизнесмен стал известен после визита на программу «Час пик» с ведущим Владиславом Листьевым на ОРТ (Первый канал). На тот момент Горячев был одним из богатейших людей страны. После убийства у него остались жена и трое детей.

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