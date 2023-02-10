Писатель Герман Садулаев: Русофобия - маркер западных элит, но не простого народа

Герман Садулаев в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автор произведений «Пурга, или Миф о конце света», «Блокада», «Земля. Воздух. Небо» Герман Садулаев поделился мнением о ходе СВО и дальнейшей судьбе России в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

УКРАИНУ ГОТОВЯТ К НАСТУПЛЕНИЮ

- СВО часто сравнивают с Русско-японской войной. Допустимо ли это?

- Исторические аналогии всегда условны и всегда хромают. Есть общее с Русско-японской войной. Есть общее с Крымской войной XIX века, когда все европейские державы собрались, чтобы повоевать с Россией, причем это было на тех же территориях, что сейчас. Есть аналогии с Первой и Второй мировыми. Правда, по большому счету то, что происходит сейчас, - уникальное историческое событие.

- Запад обещал поставлять Украине только оборонительное оружие, а поставляет наступательное.

- Танки «Леопард» нужны, чтобы взламывать оборону. Танковые сражения стратегического смысла уже не имеют, но танки - важная часть штурмовых групп. Говорят о дальнобойных ракетах и бомбах. Задача запада - подготовить Украину к наступлению.

- Как это отразится на нас?

- Повысится градус напряженности, увеличится проникновение военных действий во все сферы жизни. Следующий шаг - участие запада в действиях уже открыто, под своими флагами. Однако пока Европа не полностью к этому готова по технике, численности армий, проработке общественного мнения. Там трудятся в этом отношении стахановскими темпами, но в том же польском обществе, несмотря на официальную русофобию, немногие хотят реальной войны. Да и во Франции и Германии простой народ к русским относится хорошо. Американское общество по большей части вообще не очень-то в курсе, что в России и Европе творится. Русофобия - маркер западных элит.

«ПРОГНОЗЫ БЕССМЫСЛЕННЫ»

- Войны хотят только власти западных государств?

- Да, и им потребуются грубые усилия, чтобы подготовить народы к прямому военному столкновению с Россией. Будут люди против - ничего, о коленку сломают, мобилизуют и пошлют воевать.

- Ходят слухи, что этот год станет решающим, и к его концу все закончится.

- Любые прогнозы бессмысленны. Но, скорее всего, в этом году все окончательно решится не сможет.

- Что происходит на освобожденных территориях?

- Есть большая разница между ДНР, ЛНР и другими освобожденными территориями. В ДНР и ЛНР государственность сформировалась, она российская с региональной спецификой. Мне нравится их символика, привычки, простота, открытость людей, доступность чиновников. Не хотелось бы, чтобы все это превратилось в часть мощного бюрократического аппарата России и потеряло живую ноту. В Херсонской и Запорожской областях пока только происходит становление государственности, сохраняется большая террористическая опасность.

«НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЕМ»

- Какова вероятность ядерной войны?

- Я оцениваю вероятность такого конфликта в 30 процентов. Большая ошибка Швеции и Финляндии, что они решили отказаться от нейтрального статуса и разместить у себя ядерное оружие и военные базы НАТО. Вот только зачем? Россия собирается напасть на Финляндию? Нет, мы не собираемся развивать военные действия на север, нам геополитически нужен доступ к южным морям. Чтобы Черное море было безопасным, а Крым оставался нашим. Арктику мы будем только защищать, но она наша, извините.

Мы прокладываем южный путь через Каспий, строим железную дорогу через Иран, чтобы выйти к Индийскому океану. Не обязательно делать это военным путем: договориться, подписать соглашения, организовать транспортный коридор - нас это устроит. Побережий северных морей у нас достаточно.

- Но нейтральные воды в Балтийском море сейчас под большим вопросом.

- Финны и шведы хотят лишить нас выхода в Балтийское море. Прибалтика пытается выступать. В чем смысл? Видимо, в их тяге к саморазрушению.

- Есть у нас хоть какое-то будущее с Европой?

- Как говорит Путин, когда Европа вернет себе политический суверенитет, тогда и с Россией все связи возобновятся, потому что они естественны. Мы живем на одном континенте, у нас общая история. Неестественно, что Европа слушает людей с другого континента. Даже если связи не восстановятся, мы ничего не потеряем, потому что Россия самодостаточна.

НЕ ПРОПУСТИ!

Премьера программы «Русская рулетка» с Германом Садулаевым 10 февраля

Писатель и публицист Герман Садулаев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM.

Занимательная арифметика: дефицит бюджета в январе 2023 – почти два триллиона рублей (в 14 раз больше, чем в январе 2022). Правительство договаривается с крупным бизнесом о «разовом добровольном взносе в бюджет» в размере 250 миллиардов. Даже бог велел делиться?

И «корейский сценарий» будущего Украины. Почему на Западе заговорили о разделении страны на две части? Наступает стадия принятия?

Присоединяйтесь к прямому эфиру в 17:03 мск. – вопросы можно задавать в Whatsapp и Telegram +7 (931) 398-92-92.