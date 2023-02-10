Экс-депутата Госдумы Марка Горячева похитили, расчленили и утопили: Главарь банды раскрыл жуткую картину заказного убийства

Марка Горячева убили за городом, а тело расчленили и утопили в Финском заливе. Фото: кадр из программы "Час пик" телекомпании ВИД/канал ОРТ

Следователи петербургского управления СК раскрыли жуткие подробности убийства бизнесмена и депутата Госдумы Марка Горячева, который пропал в 1997 году. Четверть века его судьбы была покрыта тайной. Но теперь точно известно: Горячева похитили, расчленили, а тело утопили. К преступлению, по версии следствия, оказался причастен известный криминальный авторитет Владимир Кулибаба.

- По данным следствия, по поручению Владимира Кулибабы, 4 марта 1997 года члены руководимой им преступной группы у Торжковского рынка похитили предпринимателя Марка Горячева, который был доставлен на дачный участок, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Некоторое время похищенного держали в доме, а потом, предположительно, отвели в баню, где задушили. До данным СК, убивал бизнесмена лично главарь банды, а также его подручный Дмитрий Скворцов, который обвиняется в тяжких, особо тяжких преступлениях и находится из-за этого в международном розыске.

- Кулибаба и Дмитрий Скворцов совершили убийство потерпевшего и расчленили его тело. Далее, по указанию Кулибабы, два члена преступной группы утопили части тела в Финском заливе, - уточняют в СК.

Через некоторое время останки были обнаружены, однако их не связали с делом Горячева. Тело бизнесмена до сих под официально не найдено.

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