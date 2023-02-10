Когда закончится снегопад в Санкт-Петербурге 10 февраля 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда закончится снегопад в Санкт-Петербурге, неожиданно начавшийся 10 февраля 2023 года, - пожалуй, один из самых животрепещущих вопросов горожан. Напомним, в Северной столице действует оранжевый уровень опасности. Из-за сильного ветра и угрозы наводнения закрыли дамбу, парки и скверы. Рыбаков экстренно эвакуируют с непрочного льда на Финском заливе. Машины массово попадают в ДТП, особенно за городом. При этом стихия не утихнет и в субботу, 11 февраля. Спасатели МЧС уже предупредили, что в первый выходной день недели порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Снегопад настолько сильный, что местами в городе очень плохая видимость. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГОПАД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

И если с ветром понятно, то что со снегом? К счастью, он не будет идти бесконечно. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал прогноз погоды на сегодня и заявил, что ждать окончания неблагоприятной ситуации осталось недолго.

Зато детям радость! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Снег будет идти весь вечер. Ветер днем еще не самый сильный. Дальше будет хуже. Сейчас над акваторией Финского залива ветер от 20 до 24 метров в секунду. Даже в Кронштадте 24 м/с. Так что пока ждем милостей от природы, - делится подробностями прогноза погоды Александр Колесов.

Снег утихнет к вечеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Вместе с этим на выходных температура понизится до минус шести градусов. Но до субботы еще надо дотерпеть. А пока на дорогах города начались пробки. Согласно «Яндекс. Картам» они достигли шести баллов. Однако в центре видно с десяток аварий, что явно усугубит дорожную ситуацию вечером. Спасатели МЧС и синоптики прямо говорят, что сейчас не время для поездок на личном транспорте. Выручит старое-доброе метро.

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