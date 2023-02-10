Ледокол вышел на Неву из-за угрозы наводнения

Ледокол курсировал по реке для контроля ледовой обстановки. Фото: Комитет по природопользованию

Ледокол «Невская застава» вышел в акваторию Невы 10 февраля. Он курсировал по реке для контроля ледовой обстановки. За день судно прошло расстояние от места стоянки до центральной части Петербурга.

Ледокол курсировал по реке для контроля ледовой обстановки. Фото: Комитет по природопользованию

- С целью обеспечения экологической безопасности города и снижения риска подтопления прибрежной территории аварийно-спасательный буксир-ледокол «Невская Застава» пробил канал на акватории Невы, - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга.

Благодаря работе ледокола планируется понизить уровень воды в Неве и нормализовать ее течение. Также, судно помогло околоть крейсер «Аврору», чтобы снизить давление на корпус судна и не допустить его повреждение льдом.

К слову, за зимний сезон с 2022 по 2023 год ледокол уже выходил на замерзшую воду 13 раз. Больше всего рейсов совершено в 2016 году: тогда ледокол прошелся по льду 56 раз. К слову, судно используют не только для снижения риска подтопления, но и для ликвидации разливов нефтепродуктов.