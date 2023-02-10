«Вечерний Санкт-Петербург» обновил сайт и готовит турнир

Фото: предоставлено организатором

- Мы хотим, чтобы газета была современной, актуальной и на ее страницах отражались наиболее волнующие горожан проблемы, а депутаты имели возможность участвовать в решении этих проблем и доносить точку зрения Законодательного собрания до людей. В этом направлении мы и работаем, - констатировал на встрече в Мариинском дворце, посвященной перезапуску сайта «Вечернего Санкт-Петербурга», председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

В планах газеты на 2023 год, как добавил Рябовол, сохранить тираж в 150 тысяч экземпляров, чтобы считаться самым массовым общественно-политическим еженедельником города. Также газете добавят полос, и усилят географию распространения. Найти издание будет возможно на 62 станциях метро, а также в 55 МФЦ, 25 медицинских учреждениях, 200 компаниях малого и среднего бизнеса, 110 киосках «Первой полосы», 21 кофейне и во всех органах региональной государственной власти.

Газета в 2022 году запомнилась не только опубликованными новостями. Так, издатель «‎Вечернего Санкт-Петербурга» Кирилл Смирнов напомнил депутатам о концерте для читателей, который состоялся во дворце Белосельских-Белозерских в день 105-летия издания в октябре прошлого года, а также об участии издания в таких знаковых городских проектах как «Поющие мосты», «Новогодняя почта» на Дворцовой площади и выставке, посвящённой истории газеты у Гостиного двора. Кроме того, в конце минувшего года в 14 районах города прошли встречи с читателями газеты.

- Для нас очень важно, чтобы газету знали не только в органах власти, основных точках притяжения, но и на локальном уровне, - объяснил эту инициативу Кирилл Смирнов.

Как ожидается, в 2023 году газета, сохраняя традиции, планирует проводить собственные спортивные мероприятия. Среди них восстановленный шахматный турнир, который организовало еще издание «Вечерний Ленинград», а также турнир по футболу среди петербургских СМИ.

Председатель городского парламента Александр Бельский высоко оценил обновления в газете.

- Мы рады тому что газета меняется. Конечно, у нас есть и свои предложения: где-то нам хочется, чтобы больше и ярче была представлена жизнь Законодательного собрания, но мы прекрасно понимаем, что люди, которые читают газету хотели бы видеть всю палитру событий в городе. И мы уже видим, что обновлённая газета людям нравится, - отметил Бельский.

В завершении мероприятия собравшимся продемонстрировали обновленный вид сайта «Вечерки». Также фотографу АО «Петроцентр» Дмитрию Фуфаеву, чьи снимки украсили представленную сегодня книгу «Вечерний Санкт-Петербург», Бельский вручил грамоту от имени депутатов Законодательного собрания.