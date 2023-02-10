Гендиректор Русского музея сменился вслед за Третьяковкой. Названа причина

Владимир Гусев получил должность президента музея. Фото: rusmuseum.ru

В Русском музее Петербурга сменился генеральный директор. Более 30 лет эту должность занимал Владимир Гусев. После завершения трудового контракта он сам обратился в Министерство культуры России. Переход с должности на должность стал плановым.

- Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта, - сообщает пресс-служба Русского музея.

Владимир Гусев получил должность президента музея. В новом статусе он планирует сосредоточить внимание на координации реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и на развитии филиалов.

На официальном сайте Русского музея уже появилась информация о преемнице бывшего генерального директора. Временно исполнять эти обязанности будет Анна Цветкова. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

СПРАВКА

Владимир Гусев – искусствовед и автор многочисленных научно-исследовательских работ. Должность генерального директора Русского музея он занимал с 1988 года. До этого в течение десяти лет работал в музее научным сотрудником, заведующим отделом современного искусства и замдиректора по научной работе.

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