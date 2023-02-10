Экс-бойфренда Ольги Бузовой рэпера Радия Лебедева задержали в Петербурга по подозрению в мошенничестве

Радию приписывали роман с Ольгой Бузовой Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ОМОН нагрянул в коттедж бывшего бойфренда Ольги Бузовой рэпера Радия Лебедева (Шигабетдинова). Силовики провели обыски в элитной недвижимости певца, заподозрив его в мошенничестве. По одной из версий, дело касается компании Лебедева ООО "Комэл Спб", которая должна была заниматься созданием отечественных дронов для нужд военных.

Сама фирма ранее занималась поставками электронных компонентов. Однако в июле прошлого года рэпер объявил, что планирует занять 80-85 процентов рынка основных комплектующих для квадрокоптеров и другой электроники. При этом он уточнил, что будет заниматься производством автомобилей, кораблей и авиации.

Однако сейчас у силовиков появились подозрения по поводу того, насколько бизнес был прозрачен.

О романе Бузовой и Радия заговорили в июле 2021 года, тогда пару заметили вместе. А сама телеведущая намекала о новом поклоннике. О самом рэпере известно, что музыкой он начал заниматься в 2020 году. До этого он уже был женат, у него есть дочь.