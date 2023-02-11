«Шансы были 50 на 50»: Врачи спасли жизнь малыша петербурженки с непроходимостью кишечника на 25-й неделе беременности

Врачи Мариинской больницы спасли беременную мать и ее будущего ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Врачи Мариинской больницы одни из тех, кто не просто верят в чудо, а сами творят его – на днях они выписали беременную женщину, которой грозила потеря малыша. 27-летняя Елизавета Куликова была на 25-й неделе беременности, когда однажды на работе ее скрутило из-за резкой боли в животе. Коллеги немедленно вызвали скорую, женщину госпитализировали в Мариинскую больницу с предварительным диагнозом аппендицит. Диагноз и прогнозы были страшные.

Выяснилось, что у Елизаветы не аппендицит, а непроходимость тонкой кишки. Это серьезное заболевание, при котором продвижение пищи по кишечнику полностью прекращается. Чаще оно встречается у пожилых людей, но у молодой пациентки проблемы возникли на фоне беременности и предыдущих операций. Диагноз звучал как приговор, ведь тонкокишечная непроходимость лечится только хирургически, а с ребенком в животе провести такую операцию очень и очень сложно.

Для Елизаветы Куликовой эта беременность первая и очень долгожданная. Фото: СОЦСЕТИ

При отказе от операции мама и ее не родившийся малыш могли умереть. Предварительно сделать кесарево тоже было нельзя – срок беременности слишком маленький, недоношенный ребенок мог бы погибнуть. В больнице собрали консилиум из врачей, присутствовали все от акушера-гинеколога выездной бригады до неонатолога города. Сошлись на операции, и срочной.

Заслуженный врач России, хирург Михаил Ханевич решился помочь пациентке без преждевременных родов. Подбор анестезии для ребенка и матери был нерядовой задачей – один и тот же объем препарата не защитил бы маму от боли, а малыша усыпил бы навсегда. Поэтому медики выбрали регионарную (локальную. – Прим.ред.) анестезию. Операция длилась больше пяти часов. Бригады детской реанимации, хирургов и анестезиологов напряженно следили за работой Ханевича. Начеку была и спецбригада, готовая сделать кесарево при неудачном ходе операции. Но все прошло хорошо.

Счастливая Елизавета теперь не может отбиться от журналистов. Фото: предоставлено "КП"

– Хирурги совершили чудо, потому что при действующей беременности очень сложно подобрать анестезию и приходится проводить операцию с функционирующими органами при живом плоде. По словам Михаила Ханевича, вероятность сохранить беременность в данной ситуации была 50 на 50, – объяснил spb.kp.ru пресс-секретарь Мариинской больницы Лев Межлумян.

Две недели Елизавета и малыш восстанавливались. Благодаря мастерству хирурга, слаженности и скорости всех врачей сейчас будущая мама сможет дома отпраздновать удивительное спасение Миши – своего малыша. Елизавета с мужем планировали именно так назвать мальчика. Как вспоминают врачи, обессилевшая женщина во время операции разговаривала с малышом, когда ему грозила опасность: «Миша, живи!».

– По чудесному совпадению нашего врача зовут так же. Михаил большой спас Михаила маленького! – улыбается теперь Елизавета.

Появиться на свет младенец должен 12 мая. Вот о ком точно можно сказать, что родился в рубашке. Хирург Михаил Ханевич уже договорился с родителями, что придет к ним на выписку - его считают членом семьи.

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