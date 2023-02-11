«За 40 лет ни разу не видел»: Синоптик рассказал, почему снежки появляются сами собой на улицах Петербурга

Шарики из снега сами скатались из-за ветра. Фото: t.me/weather_from_chief

Играть в снежки в Петербурге стало еще проще, ведь шарики из снега получаются сами собой. Метеорологи называют такое редчайшее явление снежными рулонами. Видео с образованием снежков появилось в группе «Наш дом – Невский район» во «ВКонтакте». Чтобы такое произошло, должно совпасть сразу несколько факторов.

- Должен идти снег, причем скорее мокрый снег с крупными снежинками, температура воздуха должна быть чуть выше нулевой отметки, и довершает ситуацию сильный ветер, но не чрезмерно сильный и не порывистый, а достаточно плотный и однородный, - рассказал в своем телеграмм-канале ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Снежные рулоны - крайне редкое явление. Фото: t.me/weather_from_chief

Это явление считается таким редким, как раз потому что нечасто встречается такое сочетание нескольких погодных параметров. По словам синоптика Михаила Леуса, за 40 лет работы в метеорологии ему ни разу не удалось лично понаблюдать за снежными рулонами.