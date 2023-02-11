От олимпийских чемпионов до малышей: Лучшие фото с «Лыжни России» из Петербурга

Гонка стартовала в полдень
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Самая массовая лыжная гонка «Лыжня России» стартовала в Ленинградской области 11 февраля. В состязании приняли участие около 4 тысяч человек из Петербурга, 11 тысяч жителей Ленобласти. Не остались в стороне представители Комитета по культуре и спорту Петербурга и Ленобласти, которые тоже встали на лыжи. К слову, в этом году марафону исполнился 41 год.
Не обошлось без падений
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Для детей с 9 до 18 лет доступна трасса длиной 5 километров. А для тех, кому уже больше 18 лет, подготовили трассу длиной 10 километров, - сообщили организаторы «Лыжни России».
Соревновались участники разных возрастов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В этот раз гонка прошла на автодроме «Игора Драйв». Там есть все необходимые условия для комфортных активностей: идеальная лыжня, теплые раздевалки, места для подготовки лыж. Организаторы продумали все до мелочей: появились нововведения.
По трассе проехались спортсмены разных уровней
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- В этом году большое внимание уделено подготовке трассы для лыжни. Браслеты для фиксации хронометража стали одноразовыми. Победители гонки будут награждены кубками, а лыжники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы Министерства спорта России. Кстати, медали в этот раз получат абсолютно все участники, - сообщают организаторы.
За спортсменов болели волонтеры
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На лыжах проехались и настоящие профессионалы: олимпийские спортсмены Юрий Кашкаров и Дмитрий Васильев. На открытии «Лыжни России» выступила олимпийская чемпионка Любовь Мухачева.
Лыжники были в отличном настроении
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В марафоне поучаствовали 15 тысяч человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Несколько тысяч человек стартовали одновременно
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА