От олимпийских чемпионов до малышей: Лучшие фото с «Лыжни России» из Петербурга

Гонка стартовала в полдень Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самая массовая лыжная гонка «Лыжня России» стартовала в Ленинградской области 11 февраля. В состязании приняли участие около 4 тысяч человек из Петербурга, 11 тысяч жителей Ленобласти. Не остались в стороне представители Комитета по культуре и спорту Петербурга и Ленобласти, которые тоже встали на лыжи. К слову, в этом году марафону исполнился 41 год.

Не обошлось без падений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для детей с 9 до 18 лет доступна трасса длиной 5 километров. А для тех, кому уже больше 18 лет, подготовили трассу длиной 10 километров, - сообщили организаторы «Лыжни России».

Соревновались участники разных возрастов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот раз гонка прошла на автодроме «Игора Драйв». Там есть все необходимые условия для комфортных активностей: идеальная лыжня, теплые раздевалки, места для подготовки лыж. Организаторы продумали все до мелочей: появились нововведения.

По трассе проехались спортсмены разных уровней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году большое внимание уделено подготовке трассы для лыжни. Браслеты для фиксации хронометража стали одноразовыми. Победители гонки будут награждены кубками, а лыжники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы Министерства спорта России. Кстати, медали в этот раз получат абсолютно все участники, - сообщают организаторы.

За спортсменов болели волонтеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На лыжах проехались и настоящие профессионалы: олимпийские спортсмены Юрий Кашкаров и Дмитрий Васильев. На открытии «Лыжни России» выступила олимпийская чемпионка Любовь Мухачева.

Лыжники были в отличном настроении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марафоне поучаствовали 15 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА