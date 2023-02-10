«Это словно полет»: Как петербуржцы покоряли трассу «Формулы-1» на «Лыжне России-2023»

"Лыжня России - 2023": рассказываем, как это было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за туч едва проглядывает солнце, ярко светит красный сигнал над головой, а впереди – нетронутая простыня трека. Звучит гудок. Одним рывком влетаешь на трассу, обгоняя соперников. Мимо пролетают болельщики и пресса. Набрал скорость, и ты буквально летишь над землей. Нет, это не описание очередного заезда «Формулы-1». Это «Лыжня России - 2023», прошедшая на гоночной трассе «Игоре Драйв». «КП-Петербург» побывала на соревнованиях и узнала, кто эти четыре тысячи участников, вставших на лыжи в один из редких солнечных дней в регионе.

ВЫИГРАЛ КУБОК – ПОЕЛ ГРЕЧКИ

На лыжню подавляющее большинство участников, конечно, встало не ради победы. Гонялись только профессионалы. Например, мастер спорта Андрей Краснов, который по итогу скромно держал под мышкой кубок абсолютного чемпиона турнира.

Число участников соревнований растет с каждым годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я просто ехал и приехал первым, - смеется он. – С 11 лет я занимаюсь лыжами, первый раз встал на них где-то в шесть. Папа любил кататься в парке, который был рядом с домом и как-то заодно взял меня. Так это и получилось. Сейчас, когда я еду на лыжах, ощущаю это как полет.

Улыбки не слезали с лиц участников. Тут точно главное - не победа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организаторы подготовили профессионалам и любителям две дистанции: на пять и десять километров. Сначала стартовали сильнейшие. А с полудня к соревнованиям присоединились все желающие.

Профи выжимали из себя все без остатка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зарегистрировались для участие в «Лыжне» четыре тысячи человек, но людей пришло гораздо больше. Волонтеры помогали гостям находить дорогу, а полевая кухня с расчетом из молодых солдат кормила всех желающих горячей гречкой и поила сладким чаем. Правда, некоторые спортсмены посетовали, что им не хватило разминочной зоны, где он перед забегом мог бы разогреться.

На финише лыжники либо победно вскидывали руки. либо падали без сил. Но все счастливые! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«НЕ МОГУ БЕЗ ЛЫЖ»

Первые гонки в России прошли в феврале 1894 года на льду Невы. Так что петербуржцы асы в этом виде спорта. Затем в Парголово появился первый лыжный клуб, и спорт начал расцветать. Нынешняя «Лыжня» уже 41-я по счету, первая прошла еще в 1982 году. На «Игоре» было много тех, кто помнит те первые заезды.

- Я с детства стою на лыжах, не могу без них, – с бодрой улыбкой говорит пенсионерка Вера Алексеевна, крепко держа палки морщинистой рукой. В прошлом она учитель физкультуры. Не изменяет своей спортивной любви по сей день.

На лыжи встали и стар и млад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преемственность поколений тоже на месте. Так полковник в отставке Александр Витальевич и его жена Наталья Павловна сами были когда-то заядлыми лыжниками, а сейчас уже их маленький внук Миша учится отталкиваться и скользить.

- Тогда, конечно, не такие были лыжи – деревянные. Я их даже сам делал, – хвалится дедушка. - А потом уже появились «клеенки»: марки «Удмуртия», «Эстония».

На день лыжи стали "королевским" видом спорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Да уж, современные лыжи нужно от души смазывать для лучшего скольжения или, наоборот, против проскальзывания. Но как готовиться к забегу самому? Бывшая биатлонистка Анна, разминаясь, поделилась с «КП-Петербург», как быть, если у тебя сегодня гонка.

Кто не катался - поддерживал друзей и родных с бровки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Нужно прийти заранее, проехать на лыжах либо круг, либо по равнинке туда-сюда, потом растянуться активно, побегать, помотать руками-ногами, чтобы все мышцы разогрелись. И приготовиться к старту, - советует Анна.

ПРИШЛИ СЕМЬЯМИ

Среди гостей на «Лыжне России» было много болельщиков. Они с лицом, полным озабоченности, искали в толпе триколорных шапок своих родных и близких. Наталья держала кулачки за своего сына Василия, а младшенький Афанасий крутился у ее ног. Мама вспоминает:

На старте случались падения. Впрочем, как и на многих лыжных соревнованиях. Обошлось без травм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы с моими родителями жили в Сестрорецке и каждый вечер после работы бегали на лыжах по Финскому заливу. Меня родители научили, а теперь я сыновей привела. Сейчас я сама каждые выходные занимаюсь на лыжной базе под Зеленогорском. Лыжи – это всегда победа над собой. Ты работаешь не над каким-то одним движением. Беговые лыжи держат все твое тело в тонусе. Это собирает тебя и дисциплинирует, а тонкий спортивный костюм тебя стимулирует бежать ещё быстрее, – улыбается Наталья.

А после гонки - навернуть гречки и запить чайком! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И спортсменов, и любителей, и болельщиков сегодня объединила любовь к спорту. Все родители и все тренеры с одинаковой заботой готовили своих ребят к старту. Жены держали черные чехлы от лыж и с гордостью смотрели на мужей с заслуженными медалями. А казалось бы, две доски да две палки…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От олимпийских чемпионов до малышей: Лучшие фото с «Лыжни России» из Петербурга

Четыре тысячи участников приехали на «Лыжню России» в Ленобласть (подробности)