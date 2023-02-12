Пес-путешественник Марсель, катавшийся в одиночестве в метро Петербурга, нашел нового хозяина

Волонтеры нашли нового хозяина псу Марселю, который путешествовал в метро Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры нашли нового хозяина псу Марселю, которые в декабре 2022 года часто катался в метро Петербурге на синей линии. Тогда горожане гадали, кто потерял такую добрую и любопытную собаку. Сошлись на том, что она бездомная. В трамвайном парке животное не прижилось, а потом его выкрали какие-то собачники, которые чуть не погубили пса. Марселя разыскивали по всему городу. Волонтеры развешивали ориентировки на 1,5-годовалого песика. К счастью, помогла полиция. Хозяина нашли, но он оказался неблагополучным.

Парень настрадался у предыдущего хозяина, который морил его голодом. Фото: СОЦСЕТИ

- Мужчина перестал выходить на связь. Марселя нашли спрятанным взаперти в квартире на проспекте Науки, где он сидел в одиночестве без еды и воды, скулил и просил о помощи, - вспоминают зоозащитники из спасательной команды «Легион». – Полиция забрала пса у душевнобольного человека и снова отдала волонтерам.

Сейчас Марсель в доброй и большой семье собачников. Без вкусняшек не остается. Фото: СОЦСЕТИ

Однако перед Новым годом Марселя приютил новый хозяин. Теперь парнишка живет в большой семье собачников. Волонтеры говорят, что его очень любят. Марсель уже прошел курс дрессировки, получил жетон и бабочку-ошейник. Мальчик счастлив и радостно виляет хвостом круглые сутки.

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