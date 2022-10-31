Фура лежит в кювете, от легковушки вообще ничего не осталось: смертельное ДТП произошло на пустой дороге в Ленобласти

Грузовик улетел в кювет после смертельного ДТП. Фото: Прокуратура ЛО.

Два человека стали жертвами страшного ДТП в Ленобласти. В ночь на понедельник на трассе «Сортавала» в Приозерском районе лоб в лоб столкнулись фура и «Дэу Нексия». От удара грузовик «Скания» вылетел в кювет и перевернулся набок, а легковушку просто разнесло на мелкие части. От машины практически ничего не осталось. У ехавших в ней людей шансов выжить не было.

- Около 2 часов 40 минут на автодороге А - 121 «Санкт-Петербург- Сортавала -Петрозаводск» произошло ДТП. В результате водитель и пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончались на месте, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области.

Состояние водителя «Скании» не уточняется.

От легковушки практически ничего не осталось. Фото: Прокуратура ЛО.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковой иномарки. Он не справился с машиной на скорости и вылетел на встречную полосу по которой ехал грузовик.

Отметим, что ночью температура в Ленобласти была близка к нулю градусов, а местами уходила в минус.

На месте аварии работали спасатели МЧС, врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД. Сейчас последствия происшествия устраняют работники дорожных служб. Дознание по факту смертельной аварии начала полиция, проверку ведет также и Приозерская городская прокуратура.

Авария произошла ночью на пустой трассе. Фото: Прокуратура ЛО.

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