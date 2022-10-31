Главный синоптик Петербурга пообещал снег в городе лишь к концу ноября

Первый снег выпадет в Петербурге в конце ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний осенний месяц в Санкт-Петербурге обещает быть достаточно теплым. Погода в ноябре будет нестабильная, но сильных морозов пока что не предвидится. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) 31 октября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Ближайшая неделя по погоде будет нестабильная. Разная перспектива движения циклонов, которые будут приносить нам разную погоду. Но, в целом, в ближайшие дни потеплеет. В течение первой недели ноября температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 3-8 градусов. Ночью может быть минимальная температура близкая к нулю или отрицательная. Для Петербурга это нормально, - отметил синоптик.

Что касается осадков, особенно мокрого снега, то все они придутся на восточную часть Ленинградской области. В городе снега пока не будет.

Такая погода с температурой чуть выше климатической нормы сохранится в течение почти всего ноября. Колесов отмечает, что месяц будет вполне теплым. Наиболее значительное похолодание придет лишь в третьей декаде ноября. Тогда же и можно ждать уже первый снег.