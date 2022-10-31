Майя Пильдес умерла на 72-м году жизни. Фото: Комитет по образованию СПб.

Печальную новость сообщили в городском Комитете по образованию. На 72-м году жизни умерла Майя Пильдес, бывший директор гимназии №56 Санкт-Петербурга, считавшейся одной из лучших не только в Петроградском районе, но и во всей Северной столице.

- Сегодня петербургское образование понесло тяжелую утрату – не стало Народного учителя, кавалера Ордена Почета, председателя совета Академической гимназии №56 Майи Борисовны Пильдес, - сообщает пресс-служба Комобра.

Вся жизнь педагога была связана с детьми. После окончания института Майя Пильдес работала в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, была учителем русского языка и литературы в 193-ей школе. В 1981 году там же стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В 1990 году получила назначение в качестве директора тогда еще школы № 56 Петроградского района. Позднее, при Майе Пильдес, учебное заведение было преобразовано в гимназию.

До 2017 года Майя Борисовна занимала этот пост, а потом стала председателем совета гимназии.

- Светлая память об этом энергичном, отзывчивом и добром человеке сохранится в наших сердцах, - отмечают в Комитете по образованию.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким педагога.