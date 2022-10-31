Погода на ноябрь 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима все ближе, однако последний осенний месяц в Санкт-Петербурге еще порадует хорошей погодой. Месяц обещает быть теплее, чем обычно. Минусовые температуры ожидаются лишь в ночное время, а до снега еще далеко. О том, какой будет погода на ноябрь 2022 в Санкт-Петербурге в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погода на ноябрь 2022 в Санкт-Петербурге

- Ближайшая неделя по погоде будет нестабильная. Разная перспектива движения циклонов, которые будут приносить нам разную погоду. Но, в целом, в ближайшие дни потеплеет. В течение первой недели ноября температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 3-8 градусов. Ночью может быть минимальная температура близкая к нулю или отрицательная. Для Петербурга это нормально, - отметил синоптик.

Такая немного неустойчивая, но все же теплая погода простоит в ноябре в Петербурге почти весь месяц. Точная температура воздуха около 3-8 градусов днем, а ночью ближе к нулю градусов, в отдельные дни ниже нуля.

С третьей декады ноября начнется похолодание. Тогда уже температура воздуха днем будет ближе к нулю, ночью морозец. До этого времени снег ожидается лишь на востоке Ленинградской области, но после третьей недели ноября снег придет и в Петербург.