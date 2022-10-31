«Может, мне не так много жить осталось»: 62-летний житель Петербурга пошел добровольцем вслед за мобилизованным в армию сыном

Омбудсмен Светлана Агапитова рассказала о мобилизации в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге отец в свои 62 года пошел служить добровольцем вместе с мобилизованным в вооруженные силы сыном. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) рассказала уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

- Есть у нас и очень трогательные истории. Так в одном из подразделений служат отец с сыном. Сына мобилизовали. Отец, которому 62 года, пошел добровольцем. Сказал: «Мне, может, не так много жить осталось, я хочу быть с сыном», - сообщила Агапитова.

Но есть и другие ситуации. Мужчины уходят добровольцами тайком от жен, а женщины потом начинают писать письма, что человек пропал. Или наоборот. Мобилизация, по мнению Агапитовой, показала отношения в обществе, в семье.

- История насчет денег. У мужчины трое детей, один в первом браке и двое во втором. Он приносит в военкомат свидетельства о рождении - не попадает под мобилизацию. Через некоторое время звонит его первая жена и говорит: «забирайте его, хоть алименты с него получить можно будет».

Разбираются в аппарате омбудсмена и с ошибками работы мобилизационной комиссии. Документы в военкоматах давно не обновлялись, сами горожане свежие данные не приносили. Поэтому в первые дни были накладки. Есть мобилизованные люди, которые должны быть возвращены. Это горожане с заболеваниями, многодетные отцы с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Всего же за время частичной мобилизации в аппарат петербургского омбудсмена поступило около 300 жалоб. Многие связаны с вопросами единовременных выплат - по 300 тысяч рублей добровольцам и по 100 тысяч рублей - мобилизованным. Где-то не успели оформить документы, кто-то еще не получил карту. Но есть и спорные случаи.

- Человек пришел добровольцем, а военкомат уже собирался его призвать, была заготовлена повестка, но не успели отнести. И военкомат считает его мобилизованным. Соответственно человек не понимает, почему должен получить меньше. В одном случае вопрос уже решился в пользу добровольца, он получит 300 тысяч рублей, а не 100 тысяч, - отметила Светлана Агапитова.

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