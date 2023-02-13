Детей закармливают дома: Петербург стал городом с самыми толстыми подростками

Петербуржцы раскормили детей до ожирения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Удивительно и печально, но Петербург оказался городом с самыми толстыми подростками в России. Речь идет не о об «упитанности» детей, а об угрозе здоровью. В городе каждый 75-й ребенок в возрасте 15-17 лет имеет диагноз «ожирение». За последние 20 лет численность детей с ожирением выросла в 20 раз.

- Хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, а также в Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше, чем в среднем по России, - пишут РИА «Новости».

По мнению экспертов, проблема заключается в неправильной культуре питания. Родители «закармливают» детей, опасаясь, что ребенок останется голодным. Поэтому дети едят не по расписанию, как положено, а в любое время и в любых количествах.

Второй момент - активное продвижение вредной еды. Шоколадные батончики, бургеры, чипсы и прочее, прочее. Ситуация усугубляется тем, что и в школе подростки не питаются полноценно, а перехватывают условные булочки.

- В 70 процентах школьных буфетов есть кондитерские изделия и выпечка, в то время как овощи и фрукты — примерно в 40, - отмечают эксперты.

Напомним, что бесплатным питанием обеспечиваются лишь младшеклассники, а ученики 5-11 классов питаются самостоятельно на те деньги, что им дали родители. И тут только от самого подростка зависит, взять в столовой суп или условный хот-дог.

Также специалисты отмечают, что у младшеклассников получается слишком маленький перерыв между завтраком дома и обедом в школе. А у старшеклассников - наоборот.

Все это приводит к сбою в режиме питания и, как следствие, проблеме с лишним весом. Ожирение влияет на все внутренние органы, существенно сокращая продолжительность жизни. И даже похудение в дальнейшем не исправит весь нанесенный вред.