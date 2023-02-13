Из аэропорта Пулково в 2022 году Почта отправила больше 1 000 тонн отправлений. Фото: freepik.com.

Авиатранспорт занимает важное место в доставке почтовых отправлений адресатам.

Общий вес всего почтового груза, перевезённого с помощью гражданской авиации в 2022 г. из Санкт-Петербурга, составил 1 163 т.

Почта России только в декабре 2022 г.в период предновогодних праздников отправила из Санкт-Петербурга 877 000 посылок и писем с помощью самолётов по России и за рубеж. По России из аэропорта Пулково самолёты с почтовым грузом отправляются в 35 регионов. Самые дальние почтовые авиамаршруты из Санкт-Петербурга — это рейсы в Камчатскийи Приморскийкрая. До каждого из них больше 6 500 км.

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