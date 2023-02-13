Обыски прошли в администрации села в Карелии, где мужики сбегали от мобилизации в лес за клюквой

В администрации села, где мужчины уходили в лес за клюквой, прошли обыски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленькое карельское село Шелтозеро второй раз за год попало на страницы центральных изданий. Первый раз оно стало известно благодаря новостям, что здесь якобы все мужчины ушли в лес за клюквой во время частичной мобилизации. Тогда в районной администрации объяснили это совпадением, просто у местных такой способ заработка, а клюква идет по осени. Теперь же в соцсетях пишут об обысках в поселковой управе. Но с «клюквенной» историей это никак не связано.

- С 9 февраля 2023 года администрация поселения не имеет возможности заниматься решением вопросов местного значения. В ходе следственных действий изъят муниципальный архив с 2014 года, рабочая документация, регламенты и нормативно правовые акты, - приводят слова обращения главы поселения Ирины Сафоновой в соцсетях местные жители.

Она отмечает, что следователи забрали и телефон, в котором были все контакты, необходимые по работе. Поэтому отсутствует возможность оперативно решать насущные проблемы поселения.

В обращении Сафонова отмечает, что визит силовиков связан с заявлением некоего человека, который огульно обвинил ее в незаконном сборе, хранении и распространении личной информации.

- Компьютер, который потенциально представляет интерес для следствия, находился в пользовании уволенного мною работника. Не имея информации, в каком месте находится данный персональный компьютер, обыски произвели у меня дома, в школе, в сельской библиотеке и администрации села, - пишет глава поселения.

По ее словам в офисе администрации следователи также изъяли все компьютеры, так что работа местных чиновников фактически парализована.

- Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и нам будет предоставлена возможность возобновить работу администрации поселения, - отмечает Ирина Сафонова.

В комментариях под публикацией разверзлась бездна эмоций. Одни жители села поддерживают главу администрации, а другие очень прозрачно намекают, что дыма без огня не бывает.

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