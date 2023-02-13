Впервые за шесть лет: авторынок Петербурга резко пошел в рост

Авторынок Петербурга внезапно вырос. Говорят, за счет госкредитования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало 2023 года оказалось на редкость удачным для петербургских автодилеров, которые в последние месяцы имеют совсем немного поводов для оптимизма. За январь продажи новых автомобилей выросли сразу на 19%. Это подсчитали по объемам заключенных договоров.

- В январе 2023 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Санкт-Петербурга увеличился на 19% по отношению к декабрю прошлого года. Рост показателя в первый месяц года произошел впервые за шесть лет наблюдений за его динамикой, - сообщает пресс-служба Ассоциации «Автомобильные дилеры России».

Уникальность ситуации в том, что обычно январь - «мертвый» месяц. Продажи снижают долгие новогодние праздники, растраченные покупателями деньги на подарки и торжества, а также нераспроданные машины прошлого модельного года. Но в этот раз торговлю подстегнули госпрограммы поддержки автокредитования, вновь введенные с середины января.

Последнее обстоятельство помогло продажам отечественного бренда LADA (+12%). Рост показали и активные китайские марки Chery, Exeed и Omoda, входящие в «семью» Chery, у них +10% к продажам.

В плюсе оказался еще один китайский бренд – Changan. А также, внезапно, премиальные Jaguar и LandRover, дилеры которых распродают прошлые запасы. Хорошие ожидания у дилеров по условни китайскому «Москвичу» и старту других брендов, так иил иначе связанных с КНР.

А вот традиционные европейские и корейские марки ушли в минус. Хуже всего ситуация у Renault и Hyundai. Их доля сократилась на 10% и 9% соответственно. Чуть менее заметно падают Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, KIA, Skoda, BMW, Audi и другие.

Впрочем, эксперты рынка пессимистично настроены и после рекордного января. Ведь к февралю средства господдержки могут уже закончится. А с ними упадут и продажи.

- В феврале подобную динамику мы уже не увидим. Скорее всего, к концу месяца будет выбран первичный объем средств, выделенных на госпрограммы в этом году, - считает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

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