«Девочка обреченно села и подставила голову под удары»: жестокое избиение российской школьницы попало на видео

Никто из других ребят не пытался остановить школьницу. Фото: Скриншот из видео

Жестокое избиение школьницы ее сверстницей в Карелии попало на видео. На кадрах одна девочка со всей силы пинает другую ногами по лицу, язвительно приговаривая: «Тебе нравится?». Никто из других ребят не пытается ее остановить. Пострадавшая школьница никак не сопротивляется ударам, сидя на холодном снегу.

Жуткие кадры появились в Сети и вызвали широкий общественный резонанс. Конфликт между девочками случился в Сегеже еще 6 февраля.

- Родители избитой обратились в полицию. Сейчас сотрудники проводят проверку и ожидают заключения судебно-медицинской экспертизы. На ее основании будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

На происшествие обратила внимание глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева. Она рассказала, что ситуация поставлена на контроль в правоохранительных органах, в Минобре и спорта Карелии, а также в школах района.

- Инцидент вопиющий. Администрацией совместно с руководителями образовательных учреждений и родителями ребят ведется вся необходимая работа, которая и должна проводиться в подобных случаях, - написала Марина Гусева в своих соцсетях.

В каком состоянии находится избитая девочка, пока не сообщается. Неизвестен и точный возраст школьниц.

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